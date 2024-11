Beatrice Egli gibt vor DSDS-Finale Jury-Fehler zu

Schon vor dem großen DSDS-Finale am Samstag herrscht Riesen-Werbel. Jetzt legt Jury-Mitglied Beatrice Egli nach.

Vor wenigen Tagen sorgte die Meldung für Aufregung, dass Star-Rapper Bushido Pietro Lombardi in der Jury von DSDS ersetzen soll. Doch das ist nicht das einzige Problem, das vor der Sendung am Samstag (ab 20.15 Uhr auf RTL) die Fans verärgert.

Jurorin Beatrice Egli sprach jetzt in einem Interview mit dem Sender etwas an, das sie auch persönlich sehr trifft. Es betrifft die Finalisten der Show: Nissim Mizrahi, Christian Jährig, Tom McConner und Philip Matas kämpfen um den Sieg bei der Erfolgsshow.

Egli: "Wir haben als Jury versagt"

Egli übt deshalb scharfe Kritik an sich selbst und ihren Kollegen, weil es keine einzige Frau in die Endauswahl geschafft hat. "Ganz ehrlich: Wir haben als Jury versagt! Wir haben es nicht geschafft, unter tausenden von Kandidatinnen eine zu finden, die mindestens mit ins Finale zieht", so die 36-Jährige.Dass nur Männer im Finale stehen, ärgert Egli besonders. Denn ihr selbst gelang in der Show der große Durchbruch. "Das tut meinem Frauenherz weh, das tut meinem ‘Deutschland sucht den Superstar’-Herz weh. Weil wir hätten es möglich machen müssen, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen entscheiden und dass da eine Frau mit dabei ist", so die Sängerin.Vor dem großen Finale ist klar, dass auch abseits der Bühne für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt sein wird.