In einer Fragerunde äußert sich Laura über Pietros Aus bei DSDS.

Es ist eine "Neverending Story": Wie geht es nun mit der Karriere von Pietro Lombardi weiter?

Wie die Bild vor kurzem berichtete, soll der 32 Jahre alte Pietro Lombardi nicht mehr länger Teil der Jury von DSDS sein. Die Hintergründe sind in einem privaten Streit zu finden, der an die Öffentlichkeit drang. Häusliche Gewalt und ähnliche Vorwürfe stehen seit dem Abend im Oktober im Raum. Damals kam es zu einem Polizeieinsatz in der Villa von Pietro.

Das geschah bisher

Seine Verlobte Laura Maria Rypa und die gemeinsamen Kleinkinder sollen vor Ort gewesen sein, als die Polizei ankam. Details zur Sachlage gibt es bislang wenige. Laura hat sich lediglich dazu geäußert, dass sie und Pietro noch nie so gestritten hätten wie in jener Nacht.

Doch kein Rauswurf bei DSDS?

Nun wird wild spekuliert, wie es mit Pietros Karriere weitergeht. Doch stimmt es, dass er aus der DSDS-Jury geflogen ist? Bislang soll es noch keine offizielle Bestätigung des Senders RTL geben. Auch Lauras neues Posting in einer Insta-Story lässt aufhorchen. Denn sie schreibt: "Ob Pietro bei DSDS raus ist? Davon weiß ich ehrlich gesagt nichts, und soweit ich weiß, Pietro auch nicht", so die junge Mama. Aber Rypa betonte, dass Lombardi immer 100 Prozent für DSDS gegeben habe. "Ich habe es selbst miterlebt. Er hat sogar andere Projekte abgesagt, um DSDS treu zu bleiben. Für mich gehört er einfach dazu und es wäre schade, wenn er nicht mehr dabei wäre."

Es sieht ganz danach aus, als würde diese Angelegenheit noch nicht gelöst sein...