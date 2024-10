Die Verlobte des Sängers erklärt ohne viele Worte, was der momentane Stand der Dinge ist

Seit Anfang Oktober vergeht kein Tag, an dem Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa nicht in den Schlagzeilen erwähnt sind. Am 7. Oktober soll es zu seinem heftigen Streit gekommen sein, bei dem der DSDS-Star die Mutter seiner zwei jüngsten Kinder angeblich körperlich angegriffen haben soll. Danach war Laura mit den beiden Kids im Krankenhaus zu sehen.

Pietro bekam daraufhin ein zweiwöchiges Kontaktverbot, das jetzt schon seit einer Weile wieder aufgelöst ist. Lombardi kehrte also offenbar zu seiner Verlobten und den Kindern zurück, oder doch nicht? In einer Fragerunde will ein Fan wissen, was denn an den Trennungsgerüchten rund um die beiden dran sei. Laura antwortet ohne Worte. Sie zeigt ein Video, das im Bett aufgenommen wurde.

Laura Maria Rypa kuschelt sich an Pietro Lombardi © Instagram ×

Pietro: "Es kam die Polizei"

Dabei kuschelt sie sich glücklich an ihren Mann und schließt die Augen. Sie will zeigen, dass sie sich hier wohlfühlt und sie keineswegs von Pietro getrennt ist. In der Vergangenheit sollen die beiden bereits sechsmal getrennt gewesen sein. Laura und Pietro haben jedoch jedes Mal wieder zusammengefunden.





Laura Maria Rypa: "Alles, was passiert ist, wird nicht verharmlost"

Auch diesmal versöhnten sie sich, wie es scheint. Zu den Vorfällen in jener Nacht darf sich das Paar bisher noch nicht äußern. Der Polizeieinsatz ist aber auf jeden Fall bestätigt. "Es kam die Polizei", gestand Pietro erst vor ein paar Tagen. "Alles, was passiert ist, wird nicht verharmlost", ließ auch Laura ihre Fans wissen. Diese Worte schrieb sie unter das Video, das der Vater ihrer Kinder nach Berichten über einen Beziehungsstreit online gestellt hatte. Zudem bestätigte sie Lombardis Angaben, dass es einen Polizei-Einsatz gegeben hatte. "Ich war zur Routine im Krankenhaus und habe es auch ohne Schäden verlassen", erläuterte die Influencerin. Mehr wolle sie dazu nicht sagen und die Dinge privat "klären"