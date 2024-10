Nach Auszug: Pietro Lombardis Laura zeigt ihr neues Heim

Nachdem sie von Verfolgung und Belästigung sprach, gibt die Verlobte des DSDS-Stars Einblick in ihr neues Leben.

Seit 7. Oktober gab es keinen ruhigen Tag für Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28). Seit Sonntag zeigen sich die beiden wieder in der Öffentlichkeit. Er trat bei seinem Konzert auf und gab zu verstehen: "Laura und ich sind nicht getrennt." Sie sprach auf Instagram darüber, dass ihre Familie von Paparazzi verfolgt und belästigt wurde und sie deshalb gezwungen sei, umzuziehen.

Baustelle mit Vision

Auf Instagram nimmt Laura gleich ihre Fans mit in das neue Haus. Auch eine Tour gibt es für die Fans. Die Umgebung, die man durch die Fenster sehen würde, ist verpixelt - aus Vorsicht vor den Paparazzi.

Laura Maria Rypa gibt eine Tour durch das riesige Haus, dass momentan komplett umgebaut wird © Instagram

Das Wohnzimmer werde ihr Lieblingsraum, da hier ein Kamin in der Mitte steht.

"Unsere größte Herausforderung ist definitiv der Garten - mit diesen unerwartet hohen Kosten hatten wir wirklich nicht gerechnet. Dennoch freue ich mich sehr auf den Hundebereich. Es wird ein wunderschöner Auslauf mit einer gemütlichen Hundehütte und einer tollen Wasserstelle", schreibt sie.

Laura über die Situation mit Pietro: "Dürfen dazu noch nichts sagen"

Zuvor erklärte Laura, dass sie zu ihrem Privatleben in den letzten Wochen nichts sagen konnte oder durfte. Sie habe gelernt, dass es besser sei, gewisse Themen nicht an die Öffentlichkeit zu tragen. Es bleibt also weiterhin spannend, ob die beiden tatsächlich noch ein glückliches Paar sind.