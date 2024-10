DAS steckt hinter Pietros Kuschelfoto mit Laura

Elf Tage nach dem Streit zwischen Pietra Lombardi und Laura Rypa, bei dem sogar die Polizei einschreiten musste, soll jetzt alles wieder in Ordnung sein? Mitnichten...

Am 7. Oktober kam es zwischen DSDS-Juror Pietro Lombardi und Freundin Laura zu einem heftigen Streit, der mit einer Anzeige gegen Pietro wegen Körperverletzung endete. Dazu gab es ein Annäherungsverbot und Betretungsverbot für seine Villa. Der Anwalt des Sängers dementiert den Vorwurf der häuslichen Gewalt allerdings vehement.

© Getty Images ×

Auf Instagram löschten beide ihre gemeinsamen Fotos und es war bereits von einer Trennung die Rede. Bis letzten Freitag. Dann nämlich posteten beide ein Kuschelfoto und dementieren alle Trennungsgerüchte. Viele bezweifeln allerdings, dass zwischen den beiden wieder Frieden eingekehrt ist. Man kann beispielsweise gar nicht sagen, wann dieses Foto aufgenommen wurde.

Pietro © Instagram

Das Foto soll jedenfalls sagen, dass Pietro und Laura wieder vereint sind. Die Wahrheit scheint aber eine ganz andere zu sein. Vor allem für Pietro geht es darum, zu retten, was noch zu retten ist. In diesem Fall seine Karriere, denn der Familien-Sender RTL kann sich keinen Image-Knacks leisten, falls sich die Vorwürfe bestätigen. Somit würde das die Kündigung für den Juror bedeuten. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll Pietro Laura regelrecht angefleht haben, etwas positives zu posten. So soll die Aufmerksamkeit vom Streit weggelenkt werden und Pietros Partner besänftigt.

ARCHIV - 27.04.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Dieter Bohlen (l) und Pietro Lombardi kommen zum Finale der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". (zu dpa «Dieter Bohlen kündigt Abschiedstour 2023 mit Gast Pietro Lombardi an») Foto: Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Henning Kaiser ×

Wenn dem so ist, wäre es interessant was Laura im Gegenzug dafür bekommt. Wahrscheinlich Sicherheit - und das auch finanziell.