Pietro Lombardi durfte nach Mitternacht endlich nach Hause

Versöhnliche Nacht: Lombardis Comeback und die Rückkehr nach Hause zu seiner Laura.

DSDS-Juror Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura kommen nicht aus den Schlagzeilen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, gab der deutsche Sänger in Bielefeld in einer spärlich besuchten Location "Lokschuppen" sein Bühnen-Comeback. Berichten nach war das Konzert bei weitem nicht ausverkauft.

Nach seinem Comeback-Auftritt kehrte Lombardi am frühen Montagmorgen schließlich in sein Haus in Köln zurück. Das zuvor verhängte Kontaktverbot, das für zwei Wochen galt, war abgelaufen. Laura hatte offenbar keinen Antrag auf Verlängerung gestellt, was es eben ihm ermöglichte, endlich zurück zu kommen.

Lombardi steht momentan unter einem enormen öffentlichen Druck, da sein Ruf als treu sorgender Familienvater stark beschädigt ist. Nach einem dramatischen Familienstreit, bei dem die Polizei gerufen wurde, um zu schlichten, wird gegen Lombardi sogar wegen Körperverletzung ermittelt. Laura hatte offenbar Blutergüsse am Hals von ihrem Verlobten. Am 7. Oktober besuchte sie mit ihrem acht Wochen alten Sohn Amelio eine Klinik und postete im Anschluss von dort aus Bilder auf Instagram. Wie es weitergeht? Die wahren Gefühle und die Situation zwischen den beiden bleiben bis auf Weiteres im Dunkeln verborgen.