Pietro Lombardi gesteht nach Gewalt-Vorwürfen: "Es kam die Polizei"

Erstmals hat sich Sänger Pietro Lombardi zu den Vorwürfen wegen Gewalt gegenüber seiner Frau Laura auf Instagram zu Wort gemeldet.

Sänger Pietro Lombardi äußerte sich erstmals bezüglich der gewalttätigen Auseinandersetzung mit seiner Frau in einem emotionalen Video auf Instagram. In der Nacht des Skandals am 7. Oktober rief Laura Maria Rypa die Polizei und kam anschließend in die Uniklinik Köln. „Mein Verhalten war beschämend! (…) Ich werde alles tun, um daran zu arbeiten!“

© getty ×

„Ich bin nicht stolz drauf“

„Es geht an der Psyche. Aber ich habe kein Problem damit, zu meinen Fehlern zu stehen!“ so der Sänger. „Ja, es ist richtig, an dem Tag kam die Polizei.“ (…) Laura kam danach ins Krankenhaus, dies sei nach einem solchen Vorfall Routine. „Aber eine Sache zerfrisst mich zutiefst. Ich habe meine Frau nie geschlagen. Er wolle aber nichts schönreden. „Ich war ein richtiges Arschloch. Ich habe Laura versprochen, dass ich an meinen Problemen arbeiten werde und versuchen werde, meine Emotionen besser in den Griff zu bekommen.“

„Kein Promo-Move!“

Lombardi stelle aber auch klar, dass die ganze Aktion kein Promo-Move gewesen sei. „Ich wüsste nicht, was ich dieser Promo hätte. Denk ihr, es ist schön, wenn ich auf die Straße geh und die Leute denken, ich sei ein Gewalttäter? (…) Keine Promo der Welt ist es wert, dass man solche Vorwürfe mit sich tragen muss!“

Weiter fügt er hinzu: „Bei uns ist es wirklich echte Liebe. Zu echter Liebe gehört auch echtes Kämpfen für die Liebe.“