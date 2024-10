Pietro Lombardi und Laura Rypa: Trennung nach Gewaltvorwürfen

Angeblich sollen Lauras Eltern ihr zu der endgültigen Trennung von ihrem Verlobten, DSDS-Star Pietro Lombardi geraten haben

Turbulenter könnte ihre Beziehung wohl kaum gewesen sein. Nach vier Jahren und sechs Trennungen mit anschließender Versöhnung soll nun endgültig Schluss sein zwischen Laura Rypa (28) und Pietro Lombardi (32). Laut „Bild“ erzählt man im Familienumfeld, dass sich Laura mit den beiden Kindern verabschiedet hat, nach allem, was in der Nacht vom 7. Oktober passiert war. Zur Erinnerung: Rypa wählte den Notruf, die Polizei musste kommen. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht und man stellte Blutergüsse an ihrem Hals fest.

Gemeinsam mit den Söhnen Leano (1) und Amelio (7 Wochen) soll Laura vorerst bei ihren Eltern eingezogen sein. Auch diese hätten ihr zum Schlussstrich geraten. Der Grund für den Streit soll Pietros Spielsucht gewesen sein (siehe weiter unten). Die Polizei ermittelt noch wegen Körperverletzung. Laura plauderte in ihrem Podcast mit dem passenden Namen „On Off“ darüber, dass sie Lombardi beim ersten Treffen furchtbar fand, er habe sich wie ein „arrogantes A****loch“ verhalten. Auf Lauras Instagram-Seite ist kein einziges Bild mehr von Pietro Lombardi zu finden.





Ungewisse Zukunft

Für Pietro steht jetzt viel auf dem Spiel. Nicht nur, dass er seine ganze Familie verliert, sondern auch seine lukrativen Engagements im TV und auf der Bühne.Eines davon ist ein gut bezahlter Job als Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" an der Seite von Dieter Bohlen. Letzterer genoss übrigens gerade Urlaub, als die Schlagzeilen zu lesen waren. Er schwieg zu den Geschehnissen. RTL stärkte Lombardi noch den Rücken, sollten die Vorwürfe jedoch stimmen, wäre der Sender wohl auch gezwungen Maßnahmen zu setzen.

Spielsucht als Trennungsgrund?

Wie oben erwähnt soll Pietros Spielsucht den Streit am 7. Oktober ausgelöst haben, In der Merkur Spielbank in Monheim habe er vor dem nächtlichen Polizeieinsatz noch ordentlich Geld ausgegeben. Vor zwei Wochen soll er dann auch das letzte Mal in der Spielhölle zu Besuch gewesen sein. Das berichtet "Bild". Die Gage von RTL soll sich auf 400.000 Euro im Jahr belaufen. So viel Geld könne Pietro in einer kleinen legalen Spielhalle nicht verspielen. Ein Verlust von bis zu 1.500 Euro sei an einem Abend aber durchaus realistisch.