Pietro Lombardi: Kontakt-Verbot zu seinen Kindern und Würge-Vorwurf!

Die Vorwürfe gegen den DSDS-Juroren werden immer heftiger. Zieht RTL jetzt doch noch den Schluss-Strich?

Wie oe24 berichtete, stehen schwere Vorwürfe gegen DSDS-Juror Pietro Lombardi (32) im Raum. In der Nacht des 7. Oktobers soll es zu einem heftigen Streit mit seiner Verlobten Laura Rypa (28) gekommen sein. Diese habe gar die Polizei gerufen und sei mit ihren beiden Kindern in einem Krankenhaus gelandet. Laut Bild gibt es jetzt neue schockierende Details zu den Ereignissen dieser Nacht.

Ein neues Instagram-Posting zeigt Laura mit ihrem Sohn Amelio Elija (2 Monate) - sie hält ihn zärtlich im Arm, wirkt dabei sehr verletzlich. Im Krankenhaus habe man festgestellt, dass Laura Blutergüsse am Hals hatte, was darauf schließen lässt, dass sie gewürgt worden sein könnte. Pietros Anwalt Simon Bergmann (48) dementiert die Vorwürfe nach wie vor.

Laura Rypa kuschelt sich an ihr Baby © Instagram

Anwalt dementiert

„Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten. Soweit die Beamten vor Ort etwaige Verletzungen wie Druckstellen am Körper der Verlobten unseres Mandanten festgestellt haben wollen, stammen diese nicht von einer Gewaltanwendung durch unseren Mandanten. Dementsprechend hat unser Mandant seine Verlobte auch nicht verletzt“, hieß es in einer Aussendung.





Kontaktverbot

Die Polizei soll Pietro außerdem ein Kontaktverbot für zehn Tage ausgesprochen haben. Er dürfe sich weder seiner Verlobten noch seinen Kindern nähern. In der Zwischenzeit soll der Musiker bei Freunden in Köln wohnen. Kommt jetzt doch noch der DSDS-Rauswurf durch RTL? Bisher stellte sich der Sender hinter sein Aushängeschild.