Auch wenn die Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt weiterhin im Raum stehen, hält RTL an dem DSDS-Juror fest

Es war ein heftiger Streit nach dem Pietro Lombardis Verlobte Laura Rypa sogar im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Influencerin rief zuvor die Polizei, da die Situation deheim eskalierte.

Lombardis Anwalt hingegen dementiert, dass der Sänger handgreiflich wurde. Die Polizei ermittelt dennoch wegen Körperverletzung. Kurz darauf posteten Pietro und Laura ein gemeinsames Statement auf Instagram, dass die keine Interview zur Auseinandersetzung geben werden. Doch wie sieht das Pietros Arbeitgeber RTL?

Einen halben Tag nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, veröffentlichte der Sender ein Statement. "Pietro und sein Anwalt dementieren die Vorwürfe mit Nachdruck. Darüber hinaus haben Laura und Pietro parallel auf Instagram ein Statement veröffentlicht. RTL wird die Entwicklungen und Ermittlungen in dieser Sache weiter eng verfolgen. Die heutige ‚DSDS‘-Sendung wird nach aktuellem Stand/bis auf Weiteres wie geplant ausgestrahlt.“

Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen sind die DSDS-Jury

Somit hält der Sender (vorerst) an Lombardi fest, wie er es auch in der Vergangenheit mit anderen skandalträchtigen Juroren tat. 2021 sorgte Michael Wendler mit einem irren Corona-Video für Aufsehen sorgte, hielt RTL an ihm fest. Erst nach einer Holocaust-Verharmlosung trennte sich RTL nach massiven Protesten aus der Politik vom Wendler.

Auch Xavier Naidoo musste nach seinem Video, in dem er von gefährlichen Migranten sprach, seinen Hut in der DSDS-Jury nehmen.

Sollten sich die Vorwürfe gegen Pietro Lombardi doch erhärten, wird ihm wohl das gleiche Schicksal blühen.