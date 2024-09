DSDS: Wiener bringt Dieter Bohlen zum Staunen

Leonardo Davi Abdon Custódio möchte mit "Mercy" von Shawn Mendes in den Recall

Neue Jury, neue Locations für die Castings, und keine Altersgrenzen. DSDS 2024 geht los. Zum ersten Mal dient ein Freizeitpark als eindrucksvolle Kulisse für „Deutschland sucht den Superstar“: Mit seinen abwechslungsreichen Themenbereichen und aufregenden Achterbahnen ist der Europa-Park in Rust die perfekte Bühne, um die Castings spektakulär in Szene zu setzen. Alle ab 16 Jahren dürfen mitmachen - der älteste Kandidat der Staffel ist 92 Jahre alt!

Golden Ticket für Wiener?

Mit ihren Goldenen CDs sichern Dieter Bohlen , Pietro Lombardi , Beatrice Egli und Loredana vier Casting-Kandidaten das Direktticket in den Stadion-Recall. Schon in der Auftaktfolge am 19. September um 20:15 Uhr auf RTL wird einer der Casting-Acts damit belohnt! Etwa gar ein Österreicher? Denn mit Leondardo Davi Abdon Custódio (27) aus Wien haben wir einen vielversprechenden Teilnehmer im Rennen.

Leonardo Davi Abdon Custódio © RTL / Markus Hertrich ×

Leonardo hat Temperament

Der charmante Leonardo, geboren in Rio de Janeiro, hat seine Heimat in Österreich gefunden. Aus einem zweiwöchigen Besuch bei seiner Mutter wurde 2015 eine Entscheidung fürs Leben und für Österreich – der Liebe wegen. Mit einem Sound, der an amerikanischen Pop à la Justin Bieber erinnert, strebt Leonardo nun an, musikalisch durchzustarten. Auch visuell versucht er dabei zu beeindrucken: Stolze 23 Tattoos, von denen jedes einzelne eine besondere Bedeutung hat, zieren seinen Körper. Ob ihm das beim Jury-Casting hilft?