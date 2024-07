Dieter Bohlen: Liebes-Aus mit Carina? „Ich habe eine Neue!“

Ist der Pop-Titan frisch verliebt? Auf Instagram sorgte Dieter Bohlen mit einem überraschenden Geständnis für Aufregung unter seinen Fans. "Ich habe mich neu verliebt", verkündete er in seiner Story.

Hat der Pop-Titan etwa seine langjährige Partnerin Carina Walz für eine neue Liebe verlassen? "Freunde, bevor ihr es in der Presse lest, sage ich euch es lieber gleich so. Ich habe mich neu verliebt. Wer hätte das gedacht, nach diesen ganzen Jahren?" Im Hintergrund ist traurige Musik zu hören. "Es war einfach mega. Aber es ist eben so wie aus dem Nichts geschossen gekommen. Ich muss ja ehrlich sein. Es ist von einer Sekunde auf die andere gekommen."

Die Auflösung folgte schnell

Fans können jedoch schnell aufatmen. Bohlens neue Liebe ist keine Frau, sondern die griechische Insel Kreta. Dort drehte er kürzlich den Auslandsrecall für DSDS und scheint sich dabei in die traumhafte Landschaft und das angenehme Klima verliebt zu haben.

Umzug nach Kreta?

Mallorca, seine langjährige Wahlheimat, muss deswegen allerdings zittern. Bohlen überlegt, ob er nach 40 Jahren seinen Lebensmittelpunkt auf Kreta verlagern will. "Mallorca tut mir auch ein bisschen leid. Ihr habt das ja mitbekommen, am Flughafen gab's Überschwemmungen. Mein Boot sieht so als, als ob ein Elefant raufgeschissen hätte. Ich hab den ganzen Tag geputzt. Und Kreta war immer so lieb, glattes Meer, kein Wind, die Leute waren so nett. Deswegen überlege ich, ob ich nach 40 Jahren Mallorca nach Kreta wechsle."

Eines ist jedenfalls sicher: Dieter Bohlen lässt sich seine Lebensfreude nicht nehmen und genießt sein Leben in vollen Zügen - ob nun auf Mallorca oder Kreta.