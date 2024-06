× Heidi Klums Geständnis: „Ich bin ein Messie!“

In der neuen Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" gewährt Heidi Klum (51) tiefe Einblicke in ihr Leben mit Ehemann Tom Kaulitz (40) in Los Angeles.

"Ich kaufe lieber ein größeres Haus, als dass ich etwas wegschmeißen muss", erklärt Heidi lachend in den brandneuen Netflix-Dokumentation "Kaulitz & Kaulitz". Die vierfache Mutter überrascht mit einem offenen Geständnis: Sie ist ein Messie! Das Pocher-Aus: "Scheidung ist eingereicht!"

Tatsächlich sind die zweite Garage, der Keller und das Dachgeschoss der Villa mit ihren "Kinkerlitzchen" vollgestopft, wie Tom Kaulitz verrät. "Heidi kann einfach nichts wegschmeißen", so der Tokio Hotel-Star.

Anlass für dieses Geständnis über die Besitztümer ist ein Vorhaben von Bill und Tom, ihre eigene Lagerhalle in Deutschland auszumisten. Während die Brüder sich von alten Sachen trennen wollen, fällt Heidi das Loslassen schwer. © Getty Images × Sie liebt Ramsch "Es sind ja auch teure Kinkerlitzchen", verteidigt sie ihre Sammelleidenschaft. "Ramsch liebe ich auch ein bisschen", fügt sie selbstironisch hinzu. Heidi Klums Faible für das Sammeln ist also kein Geheimnis mehr. Ihre Fans bekommen nun dank der Netflix-Doku einen exklusiven Einblick in die glamouröse Messie-Welt der Modelmama.