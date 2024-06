DSDS-Star in Lebensgefahr: "Hätte verbluten können!"

Die ehemalige DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut musste um ihr Leben bangen. Wegen eines medizinischen Notfalls musste die TV-Persönlichkeit innerhalb von 48 Stunden dreimal operiert werden.

Katharina Eisenblut ist bekannt aus ihrer Teilnahme an DSDS im Jahr 2021, der Reality-Show „Die Alm“ und als Influencerin auf Instagram, wo ihr rund 317.000 Follower folgen. Doch kürzlich mussten ihre Fans auf neue Beiträge verzichten, da sie wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus musste.

Ernster medizinischer Notfall: Drei Operationen in 48 Stunden

Eisenblut enthüllte in einer Instagram-Story, dass ein Routineeingriff zu einer ernsten Situation führte, die drei Operationen in kurzer Zeit erforderlich machte. „Eine Arterie wurde getroffen, was zunächst unbemerkt blieb, und ich verlor extrem viel Blut“, erklärte sie. In einem Interview mit RTL sprach sie über die „schlimmen Komplikationen“ und die notwendige medizinische Intervention: „Innerhalb von 48 Stunden musste ich dreimal operiert werden – die ersten beiden Male unter lokaler Anästhesie und starken Betäubungsmitteln, das dritte Mal unter Vollnarkose.“

© Getty Images ×

Lebensgefahr: Katharina Eisenblut hätte laut Arzt verbluten können

Die Schwere der Situation wird durch die Aussage eines Arztes verdeutlicht: „Ein Arzt sagte sogar: ‚Mein Gott, hättest du länger gebraucht, um hier zu sein, hättest du verbluten können.’“ Diese Worte hinterließen bei ihr und ihren Angehörigen einen tiefen Eindruck und verdeutlichten die Ernsthaftigkeit des Vorfalls.

© Instagram

Wichtige Erkenntnis über das Leben

Diese lebensbedrohliche Erfahrung brachte Katharina Eisenblut dazu, über die Vergänglichkeit des Lebens nachzudenken. „In solchen Momenten realisiert man, wie unwichtig vieles im Leben wird. Alles andere – Rechnungen, Verpflichtungen – wird zur absoluten Nebensache. Es zählt nur noch die Gesundheit und die Menschen, die man liebt“, erklärte sie.