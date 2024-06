Kevin Costner: Scheidung war "niederschmetternd"

Hollywoodstar Kevin Costner (69) hat in einem Interview die Scheidung von seiner langjährigen Ehefrau Christine Baumgartner (50) als "niederschmetternden Moment" bezeichnet.

Die Trennung, die Anfang des Jahres 2024 rechtskräftig wurde, war offenbar keine leichte Erfahrung für den Schauspieler. "Es ist gewaltig, es hat wehgetan", so Costner über die Scheidung.

Blick nach Vorne

Trotz des Schmerzes versucht Costner aber, positiv nach vorne zu blicken. Er will seinen Kindern ein Vorbild sein und weitermachen: "Meine Kinder sehen mich an. Also kann ich nicht wie ein Gänseblümchen verwelken. Ich muss vorwärts gehen, ich muss weiterhin der sein, der ich bin - und ein besonderes Auge darauf haben, wer sie sind."

Neue Perspektiven

Mit seinem neuen Filmprojekt "Horizon: Eine amerikanische Saga" lenkt Costner sich ab und widmet sich gleichzeitig der gemeinsamen Zeit mit seinem Sohn Hayes (15), der in der Serie ebenfalls mitspielt. "Ich war so stolz auf ihn", schwärmt der Vater.Über neue Liebesbeziehungen ist hingegen nichts bekannt. Gerüchte um eine angebliche Verbindung mit Sängerin Jewel (50) dementierte Costner kürzlich.