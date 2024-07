Deswegen geht Pietro Lombardi jetzt auf seine Ex los

Stress mit Ex-Frau Sarah und gesundheitliche Sorgen: Pedro Lombardi hat gerade doppelte Belastung.

Keine leichte Zeit für Petro Lombardi: Nicht nur, dass der öffentliche Streit mit Ex-Frau Sarah Engels öffentlich komplett eskaliert ist, nun ist zudem auch noch seine Laura, hochschwanger mit Pietros zweitem Kind, erkrankt.

Sie befürchtet, an Corona erkrankt zu sein. Schnupfen, Halsschmerzen und starke Unterbauchschmerzen machen ihr schwer zu schaffen. Zudem hat sie Sorge, das Baby könnte zu früh geboren werden. Bereits in der ersten Schwangerschaft litt Laura unter Komplikationen. Sie muss sich gerade in Nordrhein-Westfalen auskurieren, während Pietro Urlaub mit seinem Sohn auf Mallorca macht.

Streit zwischen Pietro und Sarah um den gemeinsamen Sohn Alessio eskaliert völlig

Der Auslöser des öffentlichen Streits war ein Instagram-Post von Sarah Engels, in dem sie Fragen zu ihrem Sohn Alessio beantwortete. Pietro interpretierte einige Antworten als Angriff auf seine Erziehungskompetenzen und reagierte wütend. Neben Vorwürfen gegen Sarah, sie habe ihn öffentlich nieder gemacht, echauffierte sich der DSDS-Juror, sein Sohn Alessio müsse den neuen Partner von Sarah „Papi“ nennen.

Auch Follower von Sarah melden sich zu Wort

Den Zorn von Pietro gegenüber Sarah können die Fans nur zu gut verstehen. Den mittlerweile geänderten Text von Sarahs Posting kritisieren die Follower scharf: „Traurig das man den Vater seines Kindes schlecht macht in einer Tour hab gedacht du bis mit der Zeit reifer und Erwachsener geworden aber das bis du auf keinen Fall im Gegensatz zu pie er ist reifer Erwachsener als du es jemals sein wirst. Das traurig kommt ja noch das bei Alessio Julian als Papa gespeichert ist hast du sie noch alle denkst du überhaupt nach was du da machst er hat nur ein Vater und das ist pie genauso wie du deine Mutter bleibst denk mal nach was du für ne scheiße abziehst und das genug angerichtet damals mit dein Fremdgehen. Gönn mal dein Sohn den Urlaub mit seinem Vater meine Güte“ schreibt ein Nutzer „Du erwartest von Alessio dass er Julian Papi nennt?

Wieso löschst du meine Kommentare? Alessio hat einen Vater, warum muss ein Kind aufgezwungen bekommen, jemand anderes Papi zu nennen, wenn er einen eigenen hat?“ meint ein anderer.

Story von Pietro wurde kurz später gelöscht



Die Story mit den Vorwürfen von Pietro gegen Sarah wurde allerdings kurze Zeit später gelöscht. Vielleicht um sich auf das Wesentlich zu konzentrieren: Die gemeinsame Zeit mit Sohn Alessio und auf die gesundheitliche Besserung von Laura.