Hansi Hinterseer: Große Trauer um seinen besten Freund

Traurige Nachricht von Hansi Hinterseer: Die Schlagerlegende verkündet auf Social Media den Verlust seines geliebten Hundes Ustin.

Mit einem emotionalen Posting auf Social Media meldet sich Hansi Hinterseer bei seinen Fans. Er muss sich nach 11 Jahren von seinem geliebten Berner Sennenhund Ustin verabschieden.

„Elf Jahre ist dieser liebenswerte Bursche alt geworden. Nach Quincy und Gina hat sich auch Ustin nun verabschiedet. Es ist ein Geschenk, dass ich mit den Hunden ein so gutes Verhältnis hatte und dass sie mich so akzeptierten. Ein Tier spürt, ob man mit ihm umgehen kann oder nicht. Da habe ich offenbar einen guten Draht. Das ist für mich immer wieder unglaublich, wie das mit den Dreien und mir harmonierte. Fantastisch. Ein herzliches Dankeschön an Wolfgang, ihren Züchter, der über unsere langjährige Verbindung mit diesen wunderbaren Hunden ebenfalls zum Freund wurde. Ich habe durch ihn und seine Erfahrung viel über Hunde gelernt. ", schrieb der trauernde Musiker.

Ustin, der TV-Star

Ustin war jahrelang der treue Begleiter des Sängers und stand ihm auch bei seinen TV-Auftritten stets zur Seite. Die Fans zeigen sich in den Kommentaren tief berührt und sprechen ihm Mitgefühl aus. Ustin war bereits der dritte Berner Sennenhund von Hansi Hinterseer.