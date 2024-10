Gottschalk schießt gegen Pietro Lombardi: "Verprügelst Partnerin"

Bei der Buchpräsentation in Wien ließ es sich Thomas Gottschalk nicht nehmen und äußerte sich zu den Schlagzeilen rund um den DSDS-Star

In seinem neuen Buch "Ungefiltert" äußert sich Thomas Gottschalk, wie der Titel schon sagt, zum Showbusiness und all den Dingen, die man heute "gar nicht mehr denken darf". Bei der Buchpräsentation in Wien ließ er auch keine Spitze gegen andere Promis aus. Auf die Schlagzeilen rund um Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura angesprochen, sagte er: "In meinem Alter hat man mehrere Möglichkeiten, in die Schlagzeilen zu kommen. Entweder du verstirbst, wozu ich keine Lust habe, oder du verprügelst deine Partnerin, wozu ich auch keine Lust habe und wozu meine Partnerin noch weniger Lust hat."

Scharfe Zunge

Die Anspielungen auf Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura konnte sich Gottschalk nicht verkneifen und fügte hinzu: "Aber man sieht ja, der Einzige, der mir im Moment die Schlagzeilen streitig macht, ist der Herr Lombardi, der mit seiner Freundin Ärger hat, oder ich bin in Teufels Küche dadurch gekommen, dass ich Dinge gesagt habe, die ich vielleicht gedacht habe und die man heute gar nicht mehr denken darf.“





Auch in einem RTL-Interview mit Frauke Ludowig teilte Gottschalk bereits aus. "Menschenkinder, du hast mit Pietro Lombardi im Moment genug zu tun, oder?" Damit wollte Thomas Gottschalk wohl auch ein bisschen von den eigenen Themen ablenken.