Gottschalk: Tattoo-Wette mit oe24.TV

Am Mittwoch präsentierte Thomas Gottschalk sein neues Buch „Ungefiltert“ in Wien. Und ging dabei mit oe24.TV-Reporter David Herrmann-Meng eine coole Wette ein.

„Wetten, dass..?“ – Auch nach dem Ende seiner Erfolgs-Show kann Thomas Gottschalk das Wetten nicht lassen. Das beste Beispiel lieferte am Mittwoch in Wien. Bei der Präsentation seines neuen Bestsellers „Ungefiltert“ bei Thalia auf der Mariahilferstraße wettete er mit oe24.TV-Reporter David Herrmann-Meng um einen ungewöhnlichen Chart-Erfolg. Sollte sein Buch Platz 1 der heimischen Bestsellerliste erreichen, so werde er sich den Schriftzug „Tu felix Austria“ tätowieren lassen!

Auch Meng ist von Gottschalk und dessen Wett-Einsatz, wie er auf Facebook zeigt, begeistert: „Wetten, dass das neue Buch "Ungefiltert" von Thomas Gottschalk für viel Gesprächsstoff sorgt? U.a. hat der letzte echte Entertainer mit mir über Selbstironie, Marcel Reich-Ranicki und den Opernball geplaudert. Außerdem hat sich der pointierte Marathon-Redner mit mir bei der Pressekonferenz auf eine Tattoo-Wette eingelassen!“