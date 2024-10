Pietro Lombardi äußert sich zu "Trennung" von Laura

Der Juror sorgt seit Tagen für negative Schlagzeilen. Nun will er diesen mit einem gemeinsamen Foto gegenwirken

Der 7. Oktober war ein Schicksalstag für Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura (28). Wie oe24 berichtete, soll Pietro seine Partnerin in besagter Nacht wegen eines Streits auch physisch attackiert haben. Die Polizei wurde gerufen und Laura wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort seien dann Hämatome an ihrem Hals festgestellt worden. Laut "Bild" soll sich die Zweifachmama daraufhin von ihm getrennt haben - wie schon sechsmal zuvor. Oder doch nicht?

Pietro postet gemeinsames Foto

Laura soll mit den beiden Söhnen Leano (1) und Amelio (7 Wochen) bei ihren Eltern wohnen. Pietro sei bei einem Freund untergekommen. Gemeinsame Bilder sind von ihrem Instagram-Profil verschwunden. Bis jetzt. Denn am Donnerstagnachmittag meldete sich Lombardi erstmals zu Wort: "Bisher konnten wir uns leider nicht bei euch melden oder etwas dazu sagen. Wir sind wirklich schockiert, was gerade alles in den Medien verbreitet wird, und dass dabei auch Dinge auftauchen, die nicht richtig recherchiert und wiedergegeben sind." Die Paparazzi sollen dem Paar auf Schritt und Tritt folgen. "Sie belästigen uns, um das erste Bild zu bekommen, darum nehmen wir ihnen das hiermit vorweg.

Pietro © Instagram

Es ist dabei allerdings nicht klar, ob es sich tatsächlich um ein aktuelles Bild handelt. Für Pietro steht nicht nur sein privates Glück auf dem Spiel, sondern auch seine finanzielle Zukunft. RTL stärkt ihm zwar vorerst noch den Rücken, doch wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, muss der Sender schnell handeln. 400.000 Euro Gage im Jahr wären dann einfach weg.





RTL unter Druck

Vielleicht sieht sich RTL aber auch schon früher gezwungen, Maßnahmen einzuleiten. Denn seit die Negativ-Schlagzeilen rund um Pietro im Umlauf sind, verliert "Deutschland sucht den Superstar" immer mehr Zuschauer. Der freie Fall ist zwar schon länger zu erkennen, doch jetzt beschleunigte er sich nochmals.

Vergangenen Samstag (12. Oktober) kam DSDS auf eine Gesamtreichweite von 1,93 Millionen Zuschauern und in der werberelevanten Zielgruppe auf einen Marktanteil von 12,3 Prozent. In der Vorwoche waren es mehr. Am Mittwoch (16. Oktober) schalteten dann nur noch 1,7 Millionen Zuseher ein. Das entspricht 10,6 Prozent Marktanteil.