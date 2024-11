TV-Beben: DSDS sägt Pietro Lombardi ab und DIESER Star soll ihn ersetzen

Paukenschlag vor der neuen Staffel DSDS: Pietro Lombardi wird nach seinem Eklat nicht mehr in der Jury sitzen und sein Nachfolger soll laut der deutshcen BILD-Zeitung schon feststehen.

2011 gewann Pietro Lombardi die achte Staffel des Erfolgsformates "Deutschland sucht den Superstar". 2019 und 2020 war er als Kumpel und Experte von Dieter Bohlen kaum mehr wegzudenken. Auch bei der Jubiläums-Staffel 2023 war er mit am Start und urteilte über die zukünftigen Superstars.

Doch in den letzten Wochen überschattete ein Fall von häuslicher Gewalt gegen seine Verlobte Laura die Karriere von Pietro. RTL stärkte dem 32-Jährigen den Rücken. Zu Beginn des Monats wollte man von einer Trennung noch nichts wissen. „RTL wird die Entwicklungen und Ermittlungen in dieser Sache weiter eng verfolgen.“ Nun dürfte der Kölner TV-Sender die Reißleine gezogen haben, wie die BILD berichtet, obwohl das vermeintliche Opfer keine Anklage gegen ihren Kindesvater erheben wird und es in weiterer Folge zu keinem Verfahren kommen wird.

Erfolgs-Musiker folgt trotz Bohlen-Kampf

Auch Mentor Dieter Bohlen soll lange um Pietro an seiner Seite gekämpft haben, doch der Druck der Chefetage dürfte zu groß geworden sein, denn mittlerweile dürfte sogar der Ersatzmann von Bushido feststehen. Er ist ein erfolgreicher deutscher Musiker und Familienmensch und dennoch kein unbescholtenes Blatt.

© Getty ×

Star-Rapper Bushido dürfte dem Bericht nach in der DSDS-Jury Platz nehmen. Der 46-Jährige, der in Dubai lebt, hat sich schon des Öfteren für einen Jury-Platz öffentlich beworben. Nun soll der TV-Hammer bereits besiegelt sein, auch wenn sich RTL noch bedeckt halten will und kein offizielles Statement dazu veröffentlicht wurde.