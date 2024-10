Pietro Lombardi: Bei Konzert bricht er sein Schweigen: "Laura und ich..."

Bei einem ersten Konzert nach den Gewaltvorwürfen spricht Pietro über Laura.

Am Sonntag, 20.10. waren alle Augen noch mehr als sonst auf Pietro Lombardi gerichtet. Der Grund: Der Sänger gab in Bielefeld sein erstes Konzert nach den Gewaltvorwürfen, die seit Wochen die Schlagzeilen beherrschen. Immer wieder ist von häuslicher Gewalt gegen seine Verlobte Laura Rypa zu lesen. Noch ist der Sachverhalt nicht klar, es soll aber zu mehreren Polizeieinsätzen bei Pietros Villa gekommen sein.

Beziehungsstatus

Bevor der Sänger mit seinem Auftritt begann, machte er eine klare Ansage. Denn es wird hartnäckig über den Beziehungsstatus zwischen Pietro und Laura spekuliert. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne, der jünger, Amelio, ist noch ganz klein.

Kuschelfoto

Ein Kuschelfoto auf Instagram gab es bereits zu sehn, nun aber sagte Pietro vor seinem Konzert deutlich: "Manchmal sind Zeiten hart”. Und weiter: „Aber bei einer Sache, da kann ich euch beruhigen. Laura und ich waren nie getrennt und sind es auch nicht.” Äußerst überraschende, klare Worte!

Pietro © Instagram

Pietro sagt weiter: „Ich bin auch nur ein Mensch mit Emotionen und ich versuche heute für euch trotzdem den schönsten Abend zu machen, den es gibt. Und ich glaube, das können wir zusammen schaffen, denn uns kriegt keiner runter.”

Statement vom Anwalt

Was genau passiert ist zwischen Laura und Pietro? Bislang gibt es dazu nur Hinweise durch das Statement seines Anwaltes Simon Bergmann, der gegenüber der Bild meinte: „Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten. Soweit die Beamten vor Ort etwaige Verletzungen wie Druckstellen am Körper der Verlobten unseres Mandanten festgestellt haben wollen, stammen diese nicht von einer Gewaltanwendung durch unseren Mandanten. Dementsprechend hat unser Mandant seine Verlobte auch nicht verletzt.