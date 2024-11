DSDS-Jury: Feiert Pietro Lombardi Comeback?

Auf Instagram spricht der Sänger über sein Comeback bei der Casting-Show.

Seit Anfang Oktober ist Pietro Lombardi (32) in aller Munde. Ein Notruf, der von seiner Verlobten getätigt wurde, hatte viele Konsequenzen, der Sänger war am Ende gar seinen Job als Jurymitglied bei "Deutschland sucht den Superstar" los. Hieß es zumindest in den Medien. Doch jetzt äußert sich Lombardi auf Instagram selbst zu seinem Abschied von RTL.

Lombardi: "Wurde nie rausgeschmissen"

"Nicht alles, was man liest, entspricht der Wahrheit", erklärt er. Es habe sogar ein Gespräch beim DSDS-Finale mit der RTL-Chefetage gegeben. "Sie haben gesagt: 'Du bist nicht rausgeschmissen worden!' Es gibt gar keinen Grund, mich rauszuschmeißen. Sie haben ganz klar gesagt, dass sie sich Gedanken machen über die neue Staffel und die Jury. Vielleicht bin ich auch dabei." Er wolle sich und den Fans aber keine allzu große Hoffnung machen: "Auch wenn nicht, geht für mich keine Welt unter. Natürlich liebe ich DSDS, aber eine Tür geht zu und eine andere geht auf. Wenn der Anruf kommt, bin ich am Start.

Story über Dieter Bohlen

Zu guter Letzt äußert sich Pietro noch zu dem angeblichen Streit mit Pop-Titan Dieter Bohlen: "Zwischen mir und Dieter ist alles gut. Uns verbindet viel mehr als nur ein Juryjob. Wir haben uns im Finale ein bisschen geärgert. Das gehört auch manchmal dazu. Ich weiß, dass Dieter mich niemals ersetzen würde. Wir schauen mal, was in Zukunft passiert. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir sind trotzdem Freunde."