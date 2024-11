DSDS: Ersetzt Bushido Pietro Lombardi? Jetzt spricht RTL

Fans wollen endlich wissen, wie es mit "Deutschland sucht den Superstar" weitergeht und vor allem, ob Skandal-Rapper Bushido tatsächlich Pietros Platz einnimmt.

In den letzten Wochen gab es viele Gerüchte rund um die Zukunft von "Deutschland sucht den Superstar". Pietro Lombardi ist raus, hatte im Finale seinen letzten Auftritt als Jury-Mitglied. Sehr zum Ärger seiner zahlreichen Fans, die den Sänger seit Jahren anhimmelten. Spätestens seit Bushidos Gast-Auftritt am Samstag brodelt die Gerüchteküche. Schon vor dem Finale hieß es, er würde Lombardis Platz in der Jury neben Dieter Bohlen einnehmen. Doch was geschieht wirklich?

Mehr lesen:

Bushido will den Job!

Im Interview mit RTL spricht Bushido jetzt erstmals über den Jury-Job. Darauf angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, ein Teil davon zu sein, antwortet er: "DSDS gehört zum deutschen Kulturgut. Ich bin ja mittlerweile auch schon 46. Ich bin damit groß geworden. Es gibt keine einzige Show in Deutschland, die solche Evergreen-Momente hat, die auch im Kopf bleiben: von Cosimo bis Menderes."

Ob er selbst bald auch die Kandidaten beurteilen und somit über den Sieger mitentscheiden werde? "Warum nicht? A: Es würde Spaß machen. B: Ich glaube, eine gewisse Expertise mitbringen zu können. Unabhängig von meiner eigenen Karriere habe ich viele Leute ausgebildet, die auch sehr erfolgreich wurden", sagt er. Klingt sehr danach, als wäre der Vertrag bereits unterschrieben. Pietro Lombardi postet in der Zwischenzeit Teaser für seinen neuen Song und begeistert die Fans.

RTL gibt sich kryptisch

Im Gespräch mit "Intouch" lässt RTL weiterhin alles offen: "Wir kommentieren die Spekulationen um Bushido nicht. Vielen Dank für das Verständnis." Es ist allerdings tatsächlich davon auszugehen, dass der Rapper Teil der Shows wird. Außer Dieter Bohlen soll aber niemand mehr fix in der Jury sitzen. Auch Loredana und Beatrice Egli werden ersetzt, hieß es.