Der Sänger wird nach dem Finale am Samstag nicht mehr Teil der Casting-Show sein. Die Vorwürfe gegen ihn waren zu heftig.

Viele Gerüchte und schwere Vorwürfe: Pietro Lombardi (32) ist seit Wochen mit negativen Schlagzeilen in den Medien. Gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) äußerte er sich vor kurzem auch im Interview mit "Bild" zu den Geschehnissen der Nacht vom 7. November. Das Paar habe so heftig gestritten, dass die Polizei anrücken musste. Das sei zuvor nie vorgekommen. Vorwürfe der körperlichen Gewalt bestritt er vehement.

Polizeieinsatz mit Folgen

Laura schilderte lediglich, dass er Sachen nach ihr geworfen habe und sie am Arm festhielt. Ihr Aufenthalt im Krankenhaus sei aber nur zur Sicherheit gewesen. Sie habe keine Würgemale oder Ähnliches gehabt. Dennoch hielt sich das Gerücht hartnäckig, dass RTL den Vertrag mit Pietro Lombardi beenden würde. Nun bestätigt der DSDS-Juror sein Aus auf Instagram. In einem Video spricht er direkt zu seinen Fans.

Videobotschaft bestätigt DSDS-Aus

Pietro habe unendlich viele Anfragen, das Postfach quelle über. In letzter Zeit sei viel über ihn und Bushido geschrieben worden. "Aber wisst ihr was noch viel wichtiger ist als Pietro und wichtiger als Bushido? Danke zu sagen. Danke für eine tolle Reise DSDS. DSDS war für mich Familie, es war für mich ehrlicherweise nie wie ein Job. Ich habe es mit Herzblut gemacht, ich war immer loyal. Deswegen ist es meine Pflicht, danke zu sagen. Danke RTL, danke DSDS, danke auch an Dieter, denn ich war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein" , verabschiedet er sich.





Im Finale am 9. November werde er trotzdem mit dabei sein. "Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist die Art und Weise, wie man in dem Moment mit mir umgegangen ist. Das hätte ich mir anders gewünscht, aber auch das nehme ich meiner Familie niemals übel. Deswegen ist alles in Ordnung.", sagt er.

Fans sind wütend: "Bushido hat auch einige Probleme"

Lombardi-Fans können es kaum fassen: "Was hat dein Privatleben mit der Arbeit zu tun? Gar nichts! Bushido hat privat auch einige Probleme und Imageprobleme. Der Grund ist nicht nachvollziehbar", schreibt ein User. "Nur RTL schafft es, einen Menschen, wo es Gerüchte waren, gegen jemanden auszutauschen, der wirklich Frauen geschlagen hat", schreibt ein anderer.