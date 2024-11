× Hier sind Skikurse in diesem Jahr besonders teuer

Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene wollen das Skifahren lernen. Doch die Preise in den europäischen Skigebieten gehen weit auseinander. Der teuerste Skikurs Europas liegt sogar in Österreich.

Je nach Schneelage geht es zwischen November und Ostern mit den Skiern ab in den Urlaub in die Berge. Während manche Sportbegeisterte routiniert die Pisten hinunterfahren, brauchen andere noch ein wenig Hilfe, um auf den Skiern zu stehen. Wer noch nie auf Skiern oder dem Snowboard stand, kann das winterliche Vergnügen in Skischulen lernen. Auch Fortgeschrittene haben die Möglichkeit, ihr Können mithilfe von SkilehrerInnen auszubauen. Doch bei der Vielzahl an Wintersportregionen kann es schnell unübersichtlich werden, welches Skigebiet die besten Bedingungen bietet und welcher Skikurs sowohl qualitativ hochwertig als auch erschwinglich ist.

Das Urlaubsportal HolidayCheck hat das Angebot von rund 380 Skischulen miteinander verglichen und die Spitzenreiter in Sachen Preis aus 99 Skigebieten ermittelt. Dabei wurden die durchschnittlichen Stunden- und Tagespreise, die zusätzlichen Leistungen, die Art der Kurse sowie die Einteilung in Privat- oder Gruppenstunden, die Alters- und die Erfahrungsstufe unter die Lupe genommen. Wir verraten, wo sich in Europa die teuersten Skikurse befinden.

© Getty Images ×

Die teuersten Skikurse in Europa

Natürlich ist für Skifahrer – und solche, die es noch werden wollen – nicht nur die Vielfalt des Angebots entscheidend. Auch die Kosten spielen eine wesentliche Rolle. In diesen Skiorten ist das Skifahren am teuersten:

Schwyz in der Schweiz: Ein Skikurs kostet hier durchschnittlich 403 Euro pro Tag (93 Euro pro Stunde). Espace Killy in Frankreich: Hier kostet ein Skikurs durchschnittlich 365 Euro pro Tag (81 Euro pro Stunde). Zugspitze in Deutschland: Auf der Zugspitze kostet ein Skikurs durchschnittlich 362 Euro pro Tag (57 Euro pro Stunde). Andermatt - Sedrun - Disentis in der Schweiz: Hier kostet ein Skikurs durchschnittlich 344 Euro pro Tag (88 Euro pro Stunde). Villars-Gryon in der Schweiz: Ein Skikurs kostet hier durchschnittlich 339 Euro pro Tag (71 Euro pro Stunde).

Das teuerste österreichische Angebot befindet sich auf Platz 8 des Rankings: Ein Skikurs am Ski Arlberg kostet durchschnittlich 334 Euro pro Tag (118 Euro pro Stunde). Auch Serfaus-Fiss-Ladis (298 Euro pro Tag) und Dachstein West (286 Euro pro Tag) sind in der Liste der teuersten Skikurse zu finden.

© Getty Images ×

Etwas günstiger ist es hingegen in Slowenien, wo UrlauberInnen im Skigebiet Golte mit durchschnittlich 32 Euro pro Stunde die günstigsten Angebote finden. Ähnlich preiswert sind Skikurse in der Hohen Tatra in der Slowakei, einem Teilgebirge mit Angeboten für alle Erfahrungsstufen. In den polnischen Karpaten kostet eine Stunde mit einem Skilehrer nur 36 Euro. Auch in Spanien lässt sich Skifahren zu moderaten Preisen lernen: Im Kantabrischen Gebirge zahlt man durchschnittlich 39 Euro pro Stunde.

Teuerster Privatkurs in Österreich

Die Bandbreite der Angebote und Preise ist enorm. Für alle, die es besonders exklusiv mögen, gibt es in Österreich einen Skikurs der Extraklasse. Der teuerste Kurs kostet stolze 2.000 Euro pro Tag und findet in der Steiermark statt. Das Highlight dieses Kurses: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, gemeinsam mit der Doppelweltmeisterin Elisabeth Görgl die Pisten hinabzusausen.