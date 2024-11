× Urlaub direkt an der Skipiste: Die besten Hotels für diesen Winter

Zum fünften Mal zeichnete das Portal pistenhotels.info die 50 besten Hotels mit Pistenanbindung aus. Wir stellen Ihnen die schönsten Skihotels des Rankings vor, wo Sie dank Ski in-Ski out direkt vom Frühstücksbuffet auf die Piste starten können.

Skifahren gehört für viele Menschen in Österreich einfach zum Winterurlaub dazu. Dabei ist es besonders praktisch, wenn das Hotel der Wahl so nahe wie möglich an der Piste liegt.

Zum Start der Skisaison hat das Winterurlaubsportal pistenhotels.info die 50 besten Hotels mit direktem Zugang zur Skipiste ausgezeichnet. Für den Award, der bereits zum fünften Mal vergeben wurde, standen mehr als 900 Hotels aus dem gesamten Alpenraum zur Auswahl - österreichische Hotels belegen in dem Ranking fast alle Spitzenplätze.

Die Plätze 1 und 2 gingen mit dem Hotel Kristall und dem Hotel Schneider an zwei Betriebe in Obertauern. Es folgen der Perfeldhof (Platz 3, Hinterglemm), das Hotel Tirol alpin spa (Platz 4, Ischgl) und das K1 Mountain Chalet (Platz 5, Bruneck). Von den 50 ausgezeichneten Hotels liegen 39 in Österreich, neun in der Region Trentino-Südtirol und zwei in der Schweiz.

© Getty Images ×

So verlief das Skihotel-Ranking

"Die Nähe zur Piste bedeutet nicht nur Komfort, sondern auch eine enorme Zeitersparnis. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche im Skiurlaub: den Schnee, die Berge und das Skifahren", betont Christoph Reichl, Redaktionsleiter von pistenhotels.info. "Unser Award zeichnet jene Hotels aus, die direkt an der Skipiste liegen und ihren Gästen ein außergewöhnliches Wintererlebnis bieten. Dafür haben wir die Ausstattung und das Angebot der Hotels sorgfältig verglichen und die Gästezufriedenheit genau analysiert.“

Wichtig bei der Auswertung waren auch die angebotenen Zusatzleistungen wie Skiverleih, Skiservice, Skikurse und geführte Skitouren. Neben den Bewertungen auf pistenhotels.info wurden auch Gästemeinungen von Google, TripAdvisor und HolidayCheck ausgewertet und in das Ranking einbezogen. Ein eigens entwickelter "No-Fake-Faktor" neutralisiert den Einfluss von marketinggesteuerten oder gar gekauften Bewertungen, indem die Anzahl der schlechten Bewertungen ins Verhältnis zur Anzahl der Hotelzimmer gesetzt wird.

Die Top 10 Skihotels

Hotel Kristall Obertauern (Obertauern, Salzburg) Hotel Schneider (Obertauern, Salzburg) Ferienwohnungen Perfeldhof (Hinterglemm, Salzburg) Hotel Tirol alpin spa (Ischgl, Tirol) K1 Mountain Chalet (Bruneck, Trentino-Südtirol) Hotel Zauchensee Zentral (Altenmarkt-Zauchensee, Salzburg) JOAS natur.hotel.b&b (Innichen/Vierschach, Trentino-Südtirol) Hotel Zwölferhaus (Hinterglemm, Salzburg) Hotel Sonnalp (Obereggen, Trentino-Südtirol) Hotel Hohes Licht (Damüls, Vorarlberg)

Die Top 3 im Überblick

Hotel Kristall Obertauern in Obertauern (Salzburg), 1. Platz

© Hotel Kristall Obertauern ×

Als Gewinner geht das Hotel Kristall in Obertauern aus dem Ranking des pistenhotels.info Awards 2025 hervor. Das 4-Sterne-Hotel von Gastgeberfamilie Kindl besteht bereits seit 1972 und begeistert seine Gäste seither mit der zentralen Lage in der imposanten Bergwelt Obertauerns. Mitten im schneesichersten Wintersportort Österreichs lassen sich 100 km idyllische Skiabfahrten mühelos erschließen und werden perfekt vom einmaligen Hüttenzauber abgerundet. Ab diesem Winter präsentiert sich das Hotel in neuem Gewand: Die Fassade wurde komplett neugestaltet und das Haus erstrahlt in neuem Glanz durch funkelnde Kristalle.

Hotel Schneider ****superior in Obertauern (Salzburg), 2. Platz

© Hotel Schneider ****superior in Obertauern ×

Nach einer ausgezeichneten Platzierung im Vorjahr gelingt es dem Hotel Schneider in Obertauern beim pistenhotels.info Award 2025 mit Rang zwei erneut, einen Spitzenplatz zu erreichen. Die traditionsreiche Geschichte des heutigen 4-Sterne-Superior-Hotels von Familie Schneider startet bereits im Jahr 1967. Direkt an der Piste und der Gamsleiten 1 Sesselbahn gelegen, bietet es den perfekten Einstieg in das schneesichere Skigebiet Obertauern. Im Wellnessbereich erwartet die Gäste ein Hallenbad, ein Whirlpool und verschiedene Saunen, die nach einem anstrengenden Pistentag für Erholung sorgen. Ein weiteres Highlight ist der luxuriöse Skikeller, der Wintersportler mit einem eigenen Fahrstuhl direkt auf die Piste befördert.

Ferienwohnungen Perfeldhof in Hinterglemm (Salzburg), 3. Platz

© Ferienwohnungen Perfeldhof in Hinterglemm ×

Über den dritten Platz des pistenhotels.info Awards 2025 dürfen sich die Ferienwohnungen am Perfeldhof in Hinterglemm freuen. Die Unterkunft wurde 2012 von Wolfgang und Sabrina Gensbichler erbaut und seither als Familienbetrieb mit viel Liebe geführt. Da der Perfeldhof auf einer Anhöhe mit herrlicher Aussicht über das Glemmtal liegt, stehen die Gäste bereits auf der Piste, sobald sie den Skikeller verlassen. Ein weiteres Highlight ist das Frühstücksbuffet mit vielen Produkten aus der hauseigenen Landwirtschaft. Im vergangenen Jahr wurde die „Galerie“ Ferienwohnung renoviert und perfekt für große Gruppen ausgestattet. Ein größerer Aufenthaltsraum, eine moderne Küche und fünf zusätzliche Doppelzimmer bieten höchsten Komfort für bis zu 16 Personen.