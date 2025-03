Oscars 2025: Das waren die schönsten Looks am roten Teppich

Glitzer, Glamour und ein Hauch von Drama – die Oscars 2025 haben uns nicht nur mit Filmen, sondern auch mit legendären Red-Carpet-Looks verwöhnt. Von atemberaubenden Roben bis zu fragwürdigen Mode-Experimenten war alles dabei. Das waren aber definitiv die besten Looks des Abends!

Hollywoods Nacht der Nächte hat mal wieder alle Register gezogen! Die Oscars 2025 boten nicht nur große Emotionen und verdiente Auszeichnungen, sondern auch ein wahres Fashion-Feuerwerk auf dem roten Teppich. Während einige Stars mit zeitloser Eleganz begeisterten, sorgten andere mit gewagten Looks für Gesprächsstoff – im positiven wie im fragwürdigen Sinne. Wir werfen einen Blick auf die spektakulärsten Looks des Abends.

Schlichte Eleganz & Champagnerfarbene Träume

Wenn es eine Farbe gab, die den roten Teppich der Oscars 2025 dominierte, dann war es ganz klar: Champagner! Schließlich ist die Verleihung der goldenen Trophäen auch der perfekte Anlass für goldschimmernde Eleganz. Zahlreiche Stars entschieden sich für diesen edlen Farbton – und sahen darin einfach umwerfend aus.

Bei den Oscars 2025 gab es außerdem ein klares Fashion-Motto: stilvolle Zurückhaltung mit einem Hauch von Glamour. Statt übertriebener Opulenz setzten viele Stars auf schlichte Eleganz – und bewiesen, dass weniger manchmal wirklich mehr ist. Selena Gomez entschied sich beispielsweise für einen eleganten, figurbetonten Look mit sanftem Schimmer. Kein übertriebener Glitzer, keine aufwendigen Verzierungen. Auch Demi Moore und Emma Stone setzen auf anliegende und schimmernde Eleganz.

Klassischer Smoking Adé!

Auch die Männer wagten sich dieses Jahr aus dem altbewährten Smoking heraus und setzten modische Statements. So zeigte sich Timothée Chalamet in der Trendfarbe Butter Yellow und bewies einmal mehr sein Gespür für außergewöhnliche Looks. Colman Domingo, der bereits in der Vergangenheit mit stilvollen Red-Carpet-Auftritten überzeugte, gehörte auch dieses Mal wenig überraschend zu den Best Dressed Männern.

Oscars 2025: Die schönsten Looks am roten Teppich

Jetzt sind Sie gefragt! Welcher Look hat Sie am meisten beeindruckt? Sehen Sie sich die Looks der Stars an und stimmen Sie für Ihren Lieblingslook ab.

In Schiaparelli © Getty Images In Ralph Lauren © Getty Images In Vivienne Westwood © Getty Images In Dior © Getty Images In Chanel © Getty Images In Givenchy © Getty Images In Louis Vuitton © Getty Images In Saint Laurent © Getty Images In Armani Privé © Getty Images In Alexander McQueen © Getty Images In Christian Siriano © Getty Images In Balenciaga © Getty Images In Louis Vuitton © Getty Images In Dior © Getty Images

Ein Abend mit wunderschönen Looks!