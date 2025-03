97. Oscars: Die besten Sprüche des Abends

Eine Auswahl der markantesten Sprüche bei den Academy Awards.

Demi Moore am Roten Teppich auf den Erfolg ihrer Rolle in "The Substance" angesprochen: "Ich hätte mir das anfangs nicht gedacht. Selbst als ich denn Film bei der Premiere in Cannes gesehen habe, war mir das nicht noch klar. Ich wusste nur, dass der Film eine wirklich tiefgehende Botschaft hat."

Zoe Saldaña über ihre Gesangsparts in "Emilia Pérez"; "Ich hatte schon lange das Bedürfnis, diese Aspekten meiner Identität wieder aufzugreifen, die ich seit dem Beginn meiner Schauspielkarriere vernachlässigt habe. Durch diesen Film war es möglich."

Adrian Brody über "Der Brutalist": "Das Drehbuch hat mich sofort angesprochen. Es fühlte sich unglaublich bedeutungsvoll an. Man weiß ja nie, wie ein Film letztendlich ankommen wird. Aber dieser verfügt über so viel Komplexität, über so viele Nuancen. Ich habe lange nach einer Rolle von diesem Kaliber gesucht."

Jeremy Strong über seine Rolle als Trump-Mentor Roy Cohen in "The Apprentice": "Der Film taucht in seine Ideologie ein, immer auf Angriff, niemals eine Niederlage eingestehen. Es ist eine ziemlich finstere Sache darüber zu sprechen, gerade angesichts des Zustands unserer Welt heute."

Conan O'Brien in seinem Eröffnungsmonolog: "Heute ist Hollywoods größte Nacht, die um 4 Uhr nachmittags beginnt. (...) Wir verwenden keine künstliche Intelligenz für diese Show, wir verlassen uns auf Kinderarbeit. Hey, das sind auch Menschen!"

"Die Menschen von Los Angeles haben Unglaubliches durchgemacht. In Momenten wie diesen erscheint eine Preisgala wie diese unangemessen. Aber erinnern wir uns daran, warum wir heute hier sind: (...) Wir feiern eine Kunstform, die im besten Fall die Fähigkeit hat, uns zu vereinen - auch im Angesicht von Bränden oder spaltender Politik."

Kieran Culkin als er seinen Oscar als bester Nebendarsteller für "A Real Pain" erhielt:

"Ich habe keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe einfach mein ganzes Leben geschauspielert, das ist einfach, was ich mache."