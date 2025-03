"Anora": Das ist der Film-Hit der diesjährigen Oscars

Academy Awards wurden in 23 Sparten vergeben - "Anora" mit fünf Preisen großer Abräumer des Abends

In der Nacht auf Montag fand in Hollywood die 97. Oscar-Gala statt, bei der die begehrtesten Filmpreise der Welt vergeben wurden.

Sexarbeiterin heiratet

"Anora" handelt von der Stripteasetänzerin und Sexarbeiterin Ani, die in New York einen russischen Oligarchensohn namens Vanya (Mark Eydelshteyn) kennenlernt. Die beiden verlieben sich. In jugendlicher Sorglosigkeit heiraten die beiden nach nur wenigen Tagen - zum großen Missfallen von Vanyas Eltern, die alles in Bewegung setzen, um das wieder rückgängig zu machen. Im Zentrum steht Ani (Mikey Madison), die selbstbewusst ihre Ziele verfolgt.

Nachdem die Nachricht von der Hochzeit bis zu den in Russland lebenden Eltern durchgedrungen ist, beauftragen diese ihre örtlichen Helfer, die Heirat zu annullieren. Ein hilfloses Trio aus drei Männern taucht in Vanyas Anwesen auf – und dieser türmt. Beim Versuch, ihn gemeinsam mit Ani wieder einzufangen, kommt es zu allerlei lustigen Situationen.

Zugeschrieben auf Madison

Ani ist deutlich kampflustiger, als die drei kleinkriminellen Gangster angenommen hatten. Baker erzählte in Cannes, dass er die Rolle auf Madison zugeschrieben habe. Sie spielt die Protagonistin mit vielen Facetten - angriffslustig, charmant, naiv und verletzlich zugleich.

97. Oscars: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner 1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

10/11

11/11 © Getty Images Mikey Madison in "Anora" © Getty Images Zoe Saldaña für Emilia Perez. © Getty Images Adrien Brody in "The Brutalist". © Getty Images Kieran Culkin in "A Real Pain". © Getty Images Regisseur Sean Baker für "Anora". © Getty Images "Anora" ein Independent-Film der in fünf Kategorien gewann: Regie, Hauptdarstellerin, Film, Schnitt, Originaldrehbuch. © Getty Images Paul Tazewell für "Wicked". © Getty Images "The Only Girl In The Orchestra" Molly O'Brien und Lisa Remington © Getty Images "No Other Land" © Getty Images Gerd Nefzer, ein Deutscher, gewann mit seinem Team © Getty Images "Flow" für Lettland

Roadmovie

Liebe, Macht und Klassenunterschiede sind die Themen dieses Films. "Was Anora angeht - sie ist sich ihrer Macht bewusst", sagte Baker in Cannes. "Sie hat die Kontrolle, auch wenn die Welt um sie herum auf sie einprasselt." Auf der Suche nach dem im Gegensatz zu ihr völlig unreifen Vanya entwickelt sich "Anora" irgendwann zu einer Art Roadmovie durch New York.