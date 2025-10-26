Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Real Madrid Clasico
© Getty

Tabellenführer

2:1 - Real gewinnt hitzigen Clasico gegen Barcelona

26.10.25, 18:22
Teilen

Real Madrid setzt sich im Clasico gegen Erzrivale FC Barcelona mit 2:1 durch. Damit baut die Alonso-Elf ihre Tabellenführung weiter aus und das obwohl der VAR teilweise sehr fragwürdig zugunsten von Barcelona eingeschritten ist. 

Real Madrid hat den "Clasico" gegen den FC Barcelona mit 2:1 für sich entschieden und damit den Vorsprung auf die zweitplatzierten Katalanen in der spanischen Fußballliga auf fünf Punkte ausgebaut. Kylian Mbappe (22.) und Jude Bellingham (43.) schossen die "Königlichen" am Sonntag bei einem Gegentor durch Fermin Lopez (38.) zum Heimsieg und damit auch zu einer kleinen Revanche für die vergangene Saison, in der Real alle vier Duelle mit dem Erzrivalen verloren hatte.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Zum 1:0 durch Mbappe lieferte Bellingham die optimale Vorlage. Den stark ersatzgeschwächten Gästen, bei denen Lamine Yamal keine Glanzlichter setzen konnte, gelang aus einem hohen Ballgewinn durch Fermin Lopez der Ausgleich. Beim 2:1 musste Bellingham nach Kopfballvorlage von Eder Militao nur noch aus kurzer Distanz vollenden. Der Sieg der ohne den verletzten David Alaba angetretenen Madrilenen hätte noch höher ausfallen können, doch Mbappe scheiterte mit einem Elfmeter an Barca-Goalie Wojciech Szczesny (52.).

Im Finish sah Barcelonas Mittelfeldstratege Pedri Gelb-Rot. Unmittelbar danach und auch noch nach dem Schlusspfiff kam es zu Rudelbildungen zwischen beiden Teams. Alaba zählte zu jenen Personen, die zu schlichten versuchten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden