2:1 - Real gewinnt hitzigen Clasico gegen Barcelona

Real Madrid setzt sich im Clasico gegen Erzrivale FC Barcelona mit 2:1 durch. Damit baut die Alonso-Elf ihre Tabellenführung weiter aus und das obwohl der VAR teilweise sehr fragwürdig zugunsten von Barcelona eingeschritten ist.

Real Madrid hat den "Clasico" gegen den FC Barcelona mit 2:1 für sich entschieden und damit den Vorsprung auf die zweitplatzierten Katalanen in der spanischen Fußballliga auf fünf Punkte ausgebaut. Kylian Mbappe (22.) und Jude Bellingham (43.) schossen die "Königlichen" am Sonntag bei einem Gegentor durch Fermin Lopez (38.) zum Heimsieg und damit auch zu einer kleinen Revanche für die vergangene Saison, in der Real alle vier Duelle mit dem Erzrivalen verloren hatte.

Zum 1:0 durch Mbappe lieferte Bellingham die optimale Vorlage. Den stark ersatzgeschwächten Gästen, bei denen Lamine Yamal keine Glanzlichter setzen konnte, gelang aus einem hohen Ballgewinn durch Fermin Lopez der Ausgleich. Beim 2:1 musste Bellingham nach Kopfballvorlage von Eder Militao nur noch aus kurzer Distanz vollenden. Der Sieg der ohne den verletzten David Alaba angetretenen Madrilenen hätte noch höher ausfallen können, doch Mbappe scheiterte mit einem Elfmeter an Barca-Goalie Wojciech Szczesny (52.).

Im Finish sah Barcelonas Mittelfeldstratege Pedri Gelb-Rot. Unmittelbar danach und auch noch nach dem Schlusspfiff kam es zu Rudelbildungen zwischen beiden Teams. Alaba zählte zu jenen Personen, die zu schlichten versuchten.