Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Napoli gewinnt gegen Inter, verliert aber Top-Star De Bruyne
© Getty

3:1 im Hit

Napoli gewinnt gegen Inter, verliert aber Top-Star De Bruyne

25.10.25, 20:14
Teilen

Napoli hat das Duell zwischen Meister und Vizemeister in der italienischen Fußball-Serie-A für sich entschieden und damit die Tabellenführung übernommen.  

Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag vor Heimpublikum gegen Inter Mailand mit 3:1 durch, die Tore erzielten Kevin de Bruyne (33./Elfmeter), Scott McTominay (54.) und Frank Anguissa (66.) beziehungsweise Hakan Calhanoglu (59./Elfmeter). Die Süditaliener liegen nun einen Punkt vor AC Milan.

Die "Rossoneri" hatten am Freitag nur ein 2:2 gegen Pisa erreicht. Für Inter war es die erste Niederlage nach zuvor sieben Pflichtspiel-Erfolgen en suite. Napoli gelang Wiedergutmachung für das 2:6 in der Champions League bei PSV Eindhoven. Wermutstropfen für den regierenden Champion war die Verletzung von De Bruyne, der sich offensichtlich bei der Ausführung seines Elfmeters eine Muskelblessur zuzog und ausgetauscht werden musste.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden