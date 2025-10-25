Napoli gewinnt gegen Inter, verliert aber Top-Star De Bruyne

Napoli hat das Duell zwischen Meister und Vizemeister in der italienischen Fußball-Serie-A für sich entschieden und damit die Tabellenführung übernommen.

Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag vor Heimpublikum gegen Inter Mailand mit 3:1 durch, die Tore erzielten Kevin de Bruyne (33./Elfmeter), Scott McTominay (54.) und Frank Anguissa (66.) beziehungsweise Hakan Calhanoglu (59./Elfmeter). Die Süditaliener liegen nun einen Punkt vor AC Milan.

Die "Rossoneri" hatten am Freitag nur ein 2:2 gegen Pisa erreicht. Für Inter war es die erste Niederlage nach zuvor sieben Pflichtspiel-Erfolgen en suite. Napoli gelang Wiedergutmachung für das 2:6 in der Champions League bei PSV Eindhoven. Wermutstropfen für den regierenden Champion war die Verletzung von De Bruyne, der sich offensichtlich bei der Ausführung seines Elfmeters eine Muskelblessur zuzog und ausgetauscht werden musste.