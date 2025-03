Mode-Fails: Die skurrilsten Oscar-Looks vom roten Teppich

Die 97. Academy Awards gingen über die Bühne und mit ihnen eine Nacht voller Glanz und Glamour auf dem roten Teppich. Doch nicht jeder Look war ein Volltreffer. Während einige Stars mit ihren Outfits begeisterten, sorgten andere für Stirnrunzeln.

Es ist die glamouröseste Nacht des Jahres – und der wohl spektakulärste Laufsteg Hollywoods! Die 97. Oscar-Verleihung markierte das große Finale einer turbulenten Award-Saison. Natürlich ließen es sich die größten Stars nicht nehmen, sich in ihre schillerndsten Roben zu werfen und auf dem roten Teppich zu glänzen. Während einige mit atemberaubenden Kleidern und perfekt geschnittenen Anzügen für Hingucker sorgten, entschieden sich andere für Looks, die – sagen wir mal – mutig waren. Ob gewagtes Fashion-Statement oder modischer Fehltritt? Diese Outfits spalteten die Meinungen!

Die größten Mode-Fails am roten Teppich

Der rote Teppich der Oscars 2025 war nicht nur Schauplatz atemberaubender Looks – sondern auch einiger fragwürdiger Mode-Experimente. Selbst einige der größten Stars Hollywoods griffen daneben und sorgten für Diskussionen.

Einer der überraschendsten Fashion-Flops kam von Whoopi Goldberg. Ihr schulterfreies, glänzend blaues Vinyl-Kleid zog zwar alle Blicke auf sich – allerdings aus den falschen Gründen. Während der klassische Schnitt und die Ärmel zu ihr passten, wirkte das Material mehr wie ein Experiment aus dem Kostümfundus als ein eleganter Oscar-Look.

Auch Doja Cat ließ mit ihrem Outfit viele ratlos zurück. Ihr Raubkatzen-Look erinnerte mehr an eine Faschingsparty als an die glamouröseste Nacht des Jahres. Und sie war nicht die Einzige: Stacy Martin, Anok Yai und viele weitere Stars schafften es mit ihren gewagten Fashion-Statements ebenfalls nicht auf die Best-Dressed-Listen.

Stimmen Sie für den schrägsten Look des Abends ab!

Jetzt sind Sie dran! Welcher Look hat Sie am meisten schockiert? Wer hat den größten Mode-Fauxpas des Abends hingelegt? Schauen Sie sich die Styles der Stars an und stimmen Sie für den schrägsten Look der Oscars 2025 ab!

Mutig sind diese Looks allemal!