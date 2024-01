Fliesen reinigen: Die besten Putz-Tipps für glänzende Kacheln

Egal ob im Bad, Wohnzimmer oder Küche. Saubere Fliesen sind ein Muss. Dazu müssen sie allerdings regelmäßig gereinigt werden. Mit diesen Tricks haben Sie auch nach Jahren noch Freude an den Fliesen.

Fliesen gelten als besonders hygienisch und pflegeleicht, deshalb sind sie in vielen Haushalten auch so beliebt. Dennoch sammeln sich, gerade im Bad und in der Küche, mit der Zeit Staub und Schmutz, sowie Seifen- und Shampoo-Reste an. Um die Kacheln wieder zum Glänzen zu bringen, müssen Sie nicht auf spezielle Reinigungsmittel zurückgreifen, denn bewährte Hausmittel und etwas Schrubben reichen meist aus, um selbst hartnäckige Verschmutzungen zu beseitigen. Wir haben dazu folgende Tipps.



Bodenfliesen reinigen

Beim Reinigen der Bodenfliesen sollten Sie den Boden zunächst mit einem Besen von losem Schmutz befreien. Anschließend geben Sie warmes Wasser in einen Eimer fügen Spülmittel, Allzweckreiniger oder Fußbodenreiniger hinzu. Wischen Sie den Boden mit einem handelsüblichen Mopp oder Bodenwischer mit Mikrofasertuch

Fliesen im Bad reinigen

Mit einem Allzweckreiniger und Glasreiniger lösen sich einfache Verschmutzungen von den Fliesen. Nach der Reinigung ist das Abtrocknen mit einem Mikrofasertuch wichtig.

Kalkflecken entfernen: Hier bewährt sich Essig. Geben Sie dazu einen Schuss Essig in lauwarmes Wasser und tragen Sie die Essenz mit einem Tuch auf die verkalkten Badfliesen auf. Da die Fugen sehr säureempfindlich sind, sollte die Mischung nicht zu lange einwirken. Im Anschluss mit warmem Wasser abspülen.

Küchenfliesen reinigen

Wer Fliesen in der Küche reinigen will, hat es vor allem mit Fettflecken und Co. zu tun. Greifen Sie hier am besten zu einem Lappen und einer Schüssel mit warmem Wasser und fügen Sie etwas Spülmittel hinzu. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen hilft Kernseife. Weichen Sie die Flecken damit ein und entfernen Sie den aufgeweichten Schmutz anschließend mit einem Lappen.

Fugen nicht vergessen

In Fugen bildet sich oft Schimmel. © Getty Images ×

Die Fugen zwischen den Fliesen sind besonders anfällig für Schmutz und Verfärbungen. Für die Reinigung ist eine alte Zahnbürste oft besser geeignet als der Putzschwamm. Mit ihrer Hilfe kommen Sie gut in Ecken und Ritzen. Schmutzige und verkalkte Fugen lassen sich leicht mit Backpulver reinigen. Das Pulver sollte auf einen feuchten Schwamm aufgetragen und über die betroffenen Stellen gewischt werden.