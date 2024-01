Neujahrsputz: 5 Tipps für einen sauberen Start ins neue Jahr

Zum Jahresbeginn sind viele hochmotiviert endlich Ordnung in das Zuhause zu bringen und sich von Altlasten zu befreien. Wir zeigen, wie der Neujahrsputz zum Kinderspiel wird.

Der Jahreswechsel ist überstanden und jetzt gilt es die Vorsätze fürs neue Jahr umzusetzen. Viele haben sich einen gründlichen Neujahrsputz vorgenommen, um Ordnung und Sauberkeit in den eigenen vier Wänden zu schaffen. Doch ein Neujahrsputz bietet auch die Möglichkeit für einen Neuanfang. Er ist eine Gelegenheit, Altes loszulassen, Platz für Neues zu schaffen und eine frische Energie in das Leben zu bringen. Wie der Neujahrsputz am besten gelingt, zeigen wir hier.

1. Putzplan erstellen

Ein gründlicher Neujahrsputz kostet viel Zeit und kann auch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Umso wichtiger ist es deshalb, genug Zeit einzuplanen und bestenfalls einen detaillierten Plan samt Checkliste zu erstellen.

2. Ordentlich ausmisten

Das Ausmisten von alten Gegenständen und Kleidungsstücken kann sehr befreiend wirken und gleichzeitig Platz für neue Dinge schaffen. Aussortierte Dinge müssen auch nicht immer weggeworfen werden, da es für viele Menschen noch interessant sein könnte und man sie verkaufen, verschenken oder spenden kann.

3. Textilien reinigen

Auf Vorhänge, Teppiche, Sofa-Bezüge und Dekokissen wird oft vergessen, obwohl man täglich damit in Berührung kommt. Das neue Jahr bietet eine gute Möglichkeit alle textilen Bezüge abzunehmen und einmal gründlich zu reinigen.

4. Farbliche Veränderung

Ein Farb- oder Tapetenwechsel kann wahre Wunder wirken und aus einem tristen Zimmer im Nu einen Hingucker machen. Wer sich ausprobieren möchte, kann erst einmal nur eine Wand streichen oder zu einer selbstklebenden Tapete greifen, die sich im Handumdrehen auch wieder entfernen lässt.

Eine neue Wandfarbe macht aus einem tristen Zimmer im Nu einen Hingucker. © Getty Images ×

5. Frischer Wind

Um das Interieur zu neuem Leben zu erwecken sind ausgewählte Details eine wunderbare Möglichkeit für frischen Wind zu sorgen. Dafür reichen bereits kleine Veränderungen, wie eine neue Badematte oder frische Zweige aus der Natur.