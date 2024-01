Slow Living: So gelingt entschleunigtes Wohnen

Das sind die 5 häufigsten Hygienefehler im Schlafzimmer Das Schlafzimmer ist ein Rückzugsort und ein Raum, in dem wir zur Ruhe kommen. Chaos ist hier definitiv fehl am Platz. Dennoch werden beim Putzen oft viele Stellen übersehen. Wir verraten die fünf häufigsten Fehler – und was wir dagegen tun können.