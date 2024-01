Das sind die 5 häufigsten Hygienefehler im Schlafzimmer

Das Schlafzimmer ist ein Rückzugsort und ein Raum, in dem wir zur Ruhe kommen. Chaos ist hier definitiv fehl am Platz. Dennoch werden beim Putzen oft viele Stellen übersehen. Wir verraten die fünf häufigsten Fehler – und was wir dagegen tun können.

Neben dem Wohnzimmer ist das Schlafzimmer der wohl wichtigste Raum in unserem Zuhause. Es ist ein Ort der Ruhe und Erholung. Deshalb sollte das Schlafzimmer sauber und ordentlich sein, damit wir uns besonders wohlfühlen können. Einige Dinge werden beim Schlafzimmer putzen jedoch gerne vergessen. Welche das sind, lesen Sie hier. 1. Matratze reinigen Viele Menschen vergessen, auch ihre Matratze regelmäßig zu reinigen. Dort befinden sich jedoch mehr Tiere und Schmutz, als man auf den ersten Blick sieht. Außerdem verliert eine erwachsene Person pro Nacht im Schnitt etwa einen halben Liter Schweiß, dieser tritt durch die Bettlaken auf die Matratze und bildet einen idealen Nährboden für Bakterien und Pilze. Einmal im Monat sollte die Matratze abgesaugt werden. © Getty Images × Lesen Sie auch Neujahrsputz: 5 Tipps für einen sauberen Start ins neue Jahr Zum Jahresbeginn sind viele hochmotiviert endlich Ordnung in das Zuhause zu bringen und sich von Altlasten zu befreien. Wir zeigen, wie der Neujahrsputz zum Kinderspiel wird.

Um den groben Schmutz zu entfernen, sollten Sie die Matratze einmal im Monat abbürsten und mit einem Staubsauger absaugen. Anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass die Matratze vollständig trocken ist, bevor sie wieder mit frischer Bettwäsche bezogen wird. Nach einigen Jahren kann es durchaus Sinn machen, sich eine neue Matratze zuzulegen. 2. Vorhänge waschen Vorhänge sind ein optisches Highlight im Schlafzimmer und sollten auch regelmäßig gereinigt werden, um sie von Staub und Allergenen zu befreien. Mit dem richtigen Waschprogramm in der Maschine bekommt man die Vorhänge ohne großen Zeitaufwand perfekt sauber. 3. Teppiche gründlich reinigen Teppiche sollten regelmäßig zu einer professionellen Reinigung gegeben werden, um gründlich von Verschmutzungen befreit zu werden. Für Flecken, die zwischendurch auf dem Teppich landen, hilft die Allzweckwaffe Backpulver. Einfach die schmutzige Stelle mit Backpulver bestreuen, etwas heißes Wasser dazugeben, einwirken lassen und absaugen oder mit einem Tuch abtupfen. 4. Schränke auswischen Auch im Schrank sammelt sich mit der Zeit eine Menge Schmutz an. Zunächst sollten Sie alle Gegenstände aus dem Schrank räumen und anschließend die Innenflächen gründlich mit einem milden Reinigungsmittel abwischen. Ist der Kleiderschrank sauber und duftet angenehm, können Sie die Klamotten wieder hineinsetzen. 5. Lampen entstauben Sie gehören zu den vergessenen Gegenständen in der Wohnung und werden beim Putzen oft übersehen. Dabei sammeln sich auf Lampen Staub und Schmutz an, was nicht nur unansehnlich aussieht, sondern auch die Helligkeit des Lichts beeinträchtigen kann. Schalten Sie dafür die Lampen aus und wischen Sie den Lampenschirm vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab, um ihn nicht zu beschädigen.