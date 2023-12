Silber reinigen: Mit diesen Tipps bekommt das Edelmetall neuen Glanz

Hier erfahren Sie die besten Tipps und Hausmittel um Silber zu reinigen und Besteck & Co. wieder zum Strahlen zu bringen.

Ob Silberbesteck oder Schmuck – dunkle Verfärbungen sehen weder auf dem Tisch noch am Körper getragen schön aus. Zum Glück lässt sich Silber mit einfachen Hausmitteln reinigen.

Warum läuft Silber an?

Das Edelmettal verfärbt sich durch Schwefelverbindungen aus der Luft. Diese lösen einen Oxidationsprozess aus, bei dem Silbersulfid entsteht, das Silber verfärbt. Auch schwefelhaltige Lebensmittel, etwa Eigelb oder bestimmte Fischsorten, lassen Silberbesteck schneller anlaufen. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich die chemische Reaktion jedoch schnell wieder wegpolieren.

Silber reinigen: Die 5 besten Hausmittel

Wer seinen Silberschmuck reinigen oder dem Silberbesteck zu neuem Strahlen verhelfen will, muss nicht extra ein teures Silberputzmittel kaufen. Die meisten Hausmittel zum Reinigen von Silber sind in fast jedem Haushalt vorhanden.

1. Backpulver

Der Allzweck-Küchenhelfer hat sich zum Entfernen verschiedener Verschmutzungen als Hausmittel bewährt, und reinigt auch verfärbtes Silber. Hierfür einfach das Backpulver mit Wasser zu einer Paste anrühren und mit einem weichen Tuch auf das Silber auftragen. Vorsichtig einarbeiten, abspülen und polieren.

2. Alufolie

Eine weitere Möglichkeit ist es, selbst ein Silberbad zu machen. Alles, was Sie dafür brauchen, sind Alufolie, Salz und heißes Wasser. Ein Stück Alufolie in eine Schüssel legen, etwas Salz und heißes Wasser hinzufügen und rühren, bis sich das Salz auflöst. Dann das geschwärzte Silber für ein paar Minuten auf die Alufolie ins Silberbad legen. Anschließend abspülen und polieren.

3. Zitronensaft und Natron

Genauso wie Backpulver gelten auch Zitronensaft und Natron als Alleskönner im Haushalt. Um dem Edelmetall neuen Glanz zu verleihen, legen Sie angelaufenes Silber zuerst für etwa 30 Minuten in ein Bad aus Wasser und Zitronensaft. Im zweiten Schritt kommt der Gegenstand in ein Bad aus Wasser und Natron. Mit einem weichen Tuch polieren et voilà – es glänzt wieder wie neu.

4. Zahnpasta

Auch Zahnpasta hilft bei Silberverfärbungen. Wichtig ist dabei nur, dass Sie keine Zahnpasta mit Schmirgel- oder Bleichmitteln verwenden. Die Zahnpasta einfach auf den verfärbten Silber-Gegenstand geben, mit einer weichen Bürste oder einem Tuch einarbeiten, etwa 15 Minuten einwirken lassen, abspülen und polieren.

5. Essig

Essig gilt als Wundermittel gegen Kalk und andere Ablagerungen. Allerdings ist der Küchenhelfer bei vielen Materialien mit Vorsicht zu genießen, und sollte auch bei Silber nicht allzu häufig angewendet werden. Für ein Silberbad sollte Essig wie folgt dosiert werden: Ein Teil Essig zu sechs Teilen Wasser geben. In dieser Menge werden unschöne Ablagerungen von Silberbesteck und Schmuck gelöst. Lassen Sie die Gegenstände bis zu zwei Stunden im Silberbad, spülen Sie diese anschließend gründlich ab und polieren das Silber mit einem Tuch.