Preis-Schock: So teuer wird der Sommerurlaub dieses Jahr

Die Preise für Flüge und Übernachtungen dürften diesen Sommer nochmals zulegen. In welchen Ländern Sie für Ihren Sommerurlaub dieses Jahr besonders tief in die Tasche greifen müssen.

Vor dem Sommer ist die Urlaubsvorfreude bei vielen groß. Doch bei der Buchung folgt schnell Ernüchterung. Bereits zu Ostern mussten Urlauber erheblich tiefer in die Tasche greifen als in den Jahren zuvor. Laut einer Preisanalyse von Holidaycheck steigen die Preise auch für den Sommerurlaub 2024 weiter an, im Durchschnitt um drei Prozent. Wer also möglichst günstig verreisen will, sollte entweder frühzeitig buchen oder auf Reiseziele umsteigen, die derzeit am erschwinglichsten sind.

Wir verraten von welchen Urlaubsländern Sie diesen Sommer aufgrund des Preisanstiegs lieber die Finger lassen sollten.

Preis-Explosion in beliebten Sommerdestinationen

Laut Holidaycheck sind Preisanstiege zwischen fünf bis acht Prozent diesen Sommer normal. Es gibt aber auch einige Regionen, bei denen der Preisanstieg überdurchschnittlich hoch ausgefallen ist, zum Beispiel:

Kreta (+ 20 Prozent)

(+ 20 Prozent) Tunesien (+ 18 Prozent)

(+ 18 Prozent) Lanzarote (+ 14 Prozent)

Urlaubskosten in Kreta sind 2024 um unfassbare 20% teurer als noch im vergangenen Jahr. © Getty Images ×

Weiterhin zu den teuersten Reisezielen zählt nach wie vor auch Teneriffa. Hier muss eine Familie mit zwei Kindern für einen einwöchigen Urlaub inklusive Verpflegung derzeit ungefähr 4.200 Euro investieren.

Auch die französische Hauptstadt Paris ist in diesem Sommer absoluter Preis-Spitzenreiter. Im Schnitt zahlen Reisende 449 Euro pro Nacht, wenn sie im Juni und Juli dort übernachten wollen. Preisintensiver ist jedoch der Juli mit durchschnittlichen Kosten von 611 Euro für eine Übernachtung. Hauptpreistreiber dürften hier die Olympischen Spiele sein.

Die Olympischen Sommerspiele 2024 finden vom 26. Juli bis zum 11. August in der französischen Hauptstadt Paris statt, und treiben die Kosten für einen Urlaub in der Metropole ordentlich in die Höhe. © Getty Images ×

Besonders hohe Urlaubskosten fallen auch in Spanien an. Auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca zahlen Reisende durchschnittlich 319,50 Euro für eine Übernachtung. Eine weitere kostspielige Destination ist Barcelona, mit einem durchschnittlichen Übernachtungspreis von 336 Euro.

Auch im beliebten Urlaubsland Kroatien steigen die Preise. Besonders ein Sommerurlaub in Dubrovnik wird Jahr für Jahr teurer. © Getty Images ×

Vor Kroatien, dem beliebtesten Urlaubsland der Österreicher, machen die hohen Preise ebenfalls keinen Halt. Die Preise sind hier zuletzt um rund zehn Prozent gestiegen. Auf die Preise ausgewirkt haben sich vor allem die Inflation und der Währungswechsel von Kuna auf Euro. Einen noch höheren Anstieg wie im vergangenen Jahr soll es aber nicht geben, prognostizieren Tourismusexperten.