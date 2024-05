× Diese Fehler sollten Sie bei der Urlaubsbuchung vermeiden

Die Urlaubsplanung ist für viele eine mühsame aber durchaus spannende Sache. Doch Fehler können nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld kosten. Um keine unangenehmen Überraschungen zu erleben, sollten Sie die folgenden Stolperfallen vermeiden.

Die meisten von uns holen sich im Internet Reiseinspirationen und buchen ihren Urlaub auf Online-Plattformen. Doch hier locken unzählige Angebote mit vermeintlich günstigen Preisen und bequemen Buchungsoptionen. Doch schaut man bei der Online-Buchung einmal nicht genau hin, können sich schnell Fehler einschleichen.



Die häufigsten Fehler bei der Urlaubsbuchung

© Getty Images ×

Nicht direkt über das Hotel buchen

Wer auf großen Online-Buchungsportalen seinen Urlaub bucht, läuft Gefahr am Ende draufzuzahlen. Denn je mehr Firmen an einer Buchung beteiligt sind, desto teurer ist sie. Auch wenn es zu Änderungen, Stornierungen oder anderen Problemen kommt, kann eine Buchung über eine Drittplattform mühsam werden. Denn diese muss als Vermittler fungieren, was die Kommunikation und allfällige Rückerstattungen erschweren und verlangsamen kann. Buchen Sie also am besten direkt über das Hotel.

Von Angeboten stressen lassen

Häufig poppen Nachrichten wie „Gerade gebucht“ oder „Nur noch ein Zimmer übrig“ auf Hotelbuchungsplattformen auf. Diese Aussagen erzeugen Stress und drängen Sie dazu, sofort zu buchen, anstatt sich weiter umzusehen. Denn je weniger verfügbare Optionen, desto attraktiver scheint das Angebot. Doch dabei handelt es sich häufig nur um einen Marketing-Trick und das knappe Angebot ist künstlich erzeugt. Nehmen Sie sich besser genügend Zeit, um die Verfügbarkeiten zu überprüfen, bevor Sie in der Eile das erstbeste Angebot buchen.

Keine Zeiten und Preise vergleichen

Viele Fluggesellschaften, Hotels und Buchungsplattformen arbeiten mit dynamischen Preisen. Das heißt, dass die Preise unter anderem je nach Tageszeit, Wochentag und verwendetem Gerät variieren können. Deshalb lohnt es sich die Preise zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Geräten zu vergleichen. Zudem empfiehlt es sich verschiedene Browser zu verwenden und regelmäßig die Browserdaten zu löschen.

Bewertungen nicht lesen

Viele Urlauber:innen buchen online aber schenken den Bewertungen nicht allzu viel Beachtung. Um herauszufinden, ob das Hotel auch der Beschreibung entspricht, sollten Sie auch Kundenbewertungen kritisch unter die Lupe nehmen. Doch hohe Bewertungen bedeuten nicht automatisch einen hohen Standard. Auch hier gibt es viele gefälschte Bewertungen. Lesen Sie sich am besten Bewertungen auf verschiedenen Buchungsseiten, auf den sozialen Medien oder Reiseblogs durch.