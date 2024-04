× Ferien-Saison: An welchen Flughäfen jetzt am meisten los ist

Der Flugverkehr nimmt trotz Teuerung nach der Corona-Pandemie wieder zu. Auf welchen Flughäfen weltweit am meisten los ist, zeigt ein neues Ranking des Airports Council International.

Die Größe eines Flughafens kann nicht nur auf der Grundlage seiner Fläche bewertet werden, sondern auch nach seinem Passagieraufkommen. Der Dachverband der Flughafenbetreiber hat die Fluggastzahlen ausgewertet, aus dem hervorgeht, dass die Hälfte der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt in den Vereinigten Staaten liegt. Allerdings gab es im letzten Jahr auch bemerkenswerte Verschiebungen.

Die fünf größten Flughäfen der Welt nach Passagieraufkommen

© Adobe Stock ×

Platz 5: Flughafen Tokio-Haneda, Japan

Mit einer beachtlichen Anzahl von 78,7 Millionen Passagieren landet der der Flughafen Tokio-Haneda auf dem fünften Platz. Somit konnte der Airport einen bemerkenswerten Aufstieg von Platz 16 im Jahr 2022 auf Platz 5 im Jahr 2023 verzeichnen. Laut CNN ist er aber nicht nur einer der passagierreichsten Flughäfen, sondern auch einer der pünktlichsten Flughäfen.

Platz 4: London Heathrow Airport, Großbritannien

Nach Passagieraufkommen ist der London Heathrow Airport der größte Flughafen Europas. Im internationalen Ranking landet der Flughafen auf dem vierten Platz. Insgesamt wurden über 79,1 Millionen Menschen im letzten Jahr abgefertigt. Die Nummer 1 Destination, welche von hier aus angeflogen wird, ist übrigens Dubai.

Platz 3: Dallas/ Fort Worth International Airport, Colorado, USA

Der drittgrößte Flughafen nach Passagieraufkommen befindet sich in den USA. Auf dem Flughafen in Colorado starteten und landeten im Jahr 2023 insgesamt 81,7 Millionen Passagieren. Der Flughafen Dallas/Fort Worth ist das verkehrsreichste Drehkreuz von American Airlines und Abflugsort für viele ihrer internationalen Flüge.

Platz 2: Dubai International Airport, Dubai

Fast an der weltweiten Spitze stand im Jahr 2023 der Dubai International Airport. Dieser landet zum ersten Mal im Ranking mit 86,9 Millionen Passagieren auf Platz zwei. In Bezug auf internationale Passagiere ist es sogar der verkehrsreichste Flughafen der Welt. Luxus wird in Dubai großgeschrieben. Der Flughafen verfügt nämlich auch über ein eigenes Fünf-Sterne-Hotel im Gebäude.

Platz 1: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, Georgia, USA

Der größte Flughafen der Welt nach Verkehrsaufkommen ist ebenfalls in den USA zu finden. Der Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport landet mit großem Abstand zum Zweitplatzierten auf Platz eins mit 104,6 Millionen Flugreisenden im Jahr 2023. Dank seiner zentralen Lage in den USA fungiert der Flughafen von Atlanta als Hauptdrehkreuz sowie bedeutender Umsteigepunkt im amerikanischen und weltweiten Flugliniennetzwerk.

Die Top-Ten der größten Flughäfen der Welt nach Passagieraufkommen

Platz 1: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (Georgia, USA): 104,6 Millionen

Platz 2: Dubai International Airport (Dubai, Vereinigte Arabische Emirate): 86,9 Millionen

Platz 3: Dallas/ Fort Worth International Airport (Texas, USA): 81,7 Millionen

Platz 4: London Heathrow Airport (Großbritannien): 79,1 Millionen

Platz 5: Tokio-Haneda Airport (Japan): 78,7 Millionen

Platz 6: Denver International Airport (Colorado, USA): 77,8 Millionen

Platz 7: Flughafen Istanbul (Türkei): 76 Millionen

Platz 8: Los Angeles International Airport (Kalifornien, USA): 75 Millionen

Platz 9: Chicago O’Hare International Airport (Illinois, USA): 73,8 Millionen

Platz 10: Indira Gandhi International Airport (Delhi, Indien): 72,2 Millionen