Warum Sie auf Flugreisen eine bestimmte Farbe tragen sollten

Wer an Bord einen besonders zuvorkommenden Service genießen will, sollte die Kleiderwahl in einer bestimmten Farbe halten.

Einige Menschen bevorzugen eine bunte Garderobe, während andere sich lieber in klassischen Farben kleiden. Wenn es um Flugreisen geht, wählen wir in der Regel Kleidung, die bequem ist - die spezifische Farbe steht dabei oft nicht im Vordergrund. Dennoch kann das Tragen einer bestimmten Farbe in verschiedenen Situationen einige Vorteile mit sich bringen, auch auf Reisen!

In welcher Farbe Sie im Flugzeug den besten Service genießen

Rot ist eine Farbe, die Aufmerksamkeit erregt. Daher sieht man sie oft im Zusammenhang mit Flugreisen: Warnhinweise und -leuchten sind oft rot, um gut sichtbar zu sein. Und wenn eine Person in roter Kleidung den Raum betritt (oder eben die Kabine eines Flugzeugs) fällt sie natürlich auf.

Der "Red dress effect" ("Rotes-Kleid-Effekt") besagt, dass Menschen in roter Kleidung nicht nur auffallen, sondern auch besser bei ihrem Gegenüber ankommen, und demnach auch besser behandelt werden. Dieser Effekt soll sich auch auf Situationen im Flugzeug auswirken.

Der "Rotes-Kleid-Effekt" funktioniert

Die US-Reisebloggerin Stephanie Lee hat diese Methode getestet und behauptet aus eigener Erfahrung, dass sie tatsächlich funktioniert. Die Weltenbummlerin gibt an, bereits mehr als 50 Länder auf sechs verschiedenen Kontinenten bereist zu haben. Wie sie in ihrem Blog "Airplane Tips" berichtet, hat sie dabei beobachtet: "Das Personal von Fluggesellschaften betrachtet Passagiere in Rot (...) als wichtiger." Dies geschieht möglicherweise zwar unbewusst, doch laut Lee werden Personen in roter Kleidung "erstklassig" behandelt. Zwar ist es am wichtigsten, auf Reisen bequeme Kleidung zu tragen, so Lee. Aber wenn diese Kleidung rot ist, umso besser.

In Rot wirkt man attraktiver

2008 kam eine Studie der New Yorker University of Rochester zu dem Ergebnis, dass sich Männer zu Frauen in roter Kleidung stärker hingezogen fühlen. "Die Analyse ergab einen signifikanten Effekt der Farbe“, ist in der damals im Fachblatt "Journal of Personality and Social Psychology“ erschienenen Arbeit nachzulesen. Demnach hatten in verschiedenen Tests die Studienteilnehmer Personen, die rot gekleidet waren, als attraktiver empfunden. Ist man also am Flugzeug nicht nur auf der Suche nach guten Service, sondern auch nach einem Date, ist Rot die beste Farbwahl.