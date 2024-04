Wochenendtrips: Die Top Städte für einen City-Trip im Frühling

Plagt auch Sie das Fernweh, aber es fehlt die Zeit? Wir stellen Kurztrips in die angesagtesten Städte Europas vor, die uns in diesem Frühjahr mit Kultur, wunderschönen Parks, tollen Shopping- Möglichkeiten oder neuen Sehenswürdigkeiten begeistern.

Sie möchten ein Frühlingswochenende in einer europäischen Stadt genießen? Nachstehend finden Sie die schönsten Citys, die man unbedingt gesehen haben muss. Und zudem alle Events, die den Frühling hier noch schöner machen.



Amsterdam

Die City lockt im Frühling mit malerischen Grachten, lebendigen Märkten und über 30 Stadtparks. © Getty Images ×

Der Frühling ist die wohl beste Jahreszeit, um der holländischen Hauptstadt einen Besuch abzustatten. Während des Tulpenfestivals von 1. April bis 30. April erblühen tausende Tulpen in der ganzen City. Die Farbenpracht lässt sich in allen Gärten und Parks der Stadt bewundern, auch in zahlreichen Museen der City dreht sich alles um die Tulpe. Wer gerne feiert, sollte die Stadt am 26. April besuchen: An diesem Tag wird der Königstag zelebriert, eine der größten und farbenfrohsten Partys der Niederlande, mit acht offiziellen Musik-Festen und coolen Acts in der ganzen Hauptstadt.

London

Die Brit-Hauptstadt ist mit blütenreichen Parks im Frühling ein Hit. © iStock ×

Auch London ist im Frühling ein Hit. Die unzähligen Gartenanlagen zeigen sich jetzt von ihrer prachtvollsten Seite, besonders schön der Hyde Park und dessen Angebot: See, Serpentine Gallery, Princess Diana Memorial-Brunnen und ein toller Spielplatz für Kinder. Garantierte Party-Atmosphäre herrscht während des London Marathons am 21. April. Die Läufer laufen von Greenwich und Blackheath bis zum Buckingham Palace und kommen an einigen der berühmten Wahrzeichen Londons vorbei, wie London Eye und Tower of London.

Hamburg

Das prachtvolle Rathaus liegt an der Kleinen Alster. © iStock ×

In der Elbstadt lässt sich der Frühling perfekt genießen: Hier ist man immer schnell an einem Kanal oder See. Im Frühling ist eine Alsterrundfahrt besonders schön. Und viele Parks lassen den Alltagsstress vergessen, wie beispielsweise Spaziergänge am Isebekkanal, im Loki-Schmidt-Garten, Wasserpark Dove-Elbe oder Altonaer Balkon. Nicht versäumen sollte man den Hafengeburtstag, der hier von 9. bis 12. Mai steigt. Die Einlaufparade mit einzigartigen Schiffen findet am 9. Mai statt, am 11. Mai kann man dann das einzigartige Schlepperballett und eine faszinierende Lichtillumination auf der Elbe erleben.

Prag

Blick auf die Brücken über der Moldau. © Getty Images ×

Eine der romantischsten Frühjahrsstädte Europas ist die tschechische Hauptstadt. Ein Rundgang sollte im Herzen der Stadt, am Altstädter Ring beginnen, wo der mittelalterliche Turm des alten Rathauses in den Himmel ragt. Hat man Sehenswürdigkeiten wie Prager Burg und Karlsbrücke hinter sich, sollte man sich in die quirligen, jungen Bezirke begeben. Zwischen der Allee Národní Trída und dem Karlsplatz boomt die Lokalszene der Stadt. Nicht versäumen sollten Fans des kühlen Hopfengetränks das Prager Bierfestival, das größte Craft Bier Festival in Tschechien, von 12. April bis 13. April. Die Atmosphäre des Festivals erinnert an das Münchner Oktoberfest, Live-Musik sorgt für gute Laune.

Mailand

Entlang des Naviglio Grande, des ältesten Kanals der Stadt, lässt es sich herrlich flanieren. © iStock ×

Wer im Frühling nach Mailand kommt, sollte nicht nur zum Dom, in die Galleria Vittorio Emanuele II und Via Montenapoleone, sondern unbedingt auch in Bezirke abseits des mondänen Zentrums. Angesagt und jung ist z. B. das Gebiet von den Colonne di San Lorenzo bis zum Naviglio Grand und Naviglio Pavese. Entlang und rund um die Kanäle gibt’s tolle Lokale, Aperitivo-Bars, kleine bezaubernde Märkte und coole Shops.

Barcelona

Plaça d‘Espanya, der Platz von Spanien am Fuße des Montjuïc im Frühling. © iStock ×

Wer im Frühling schon Lust aufs Meer hat, ist in der katalonischen Hauptstadt richtig. Immerhin verfügt die City laut National Geographic über die besten Stadtstrände der Welt. In Beach-Nähe wohnt man in den Vierteln Barceloneta oder Vila Olímpica. Frühlingslaune kommt aber auch im authentischen Viertel Gràcia auf, wo sich auch der herrliche Parc Guëll von Gaudí befindet.

Florenz

Eine der schönsten Italo-Städte im Frühjahr. © iStock ×

Eine der schönsten Italo-Städte im Frühling ist Florenz. Hier herrscht Lebensfreude pur. Kunstaffine freuen sich auf die Internationale Kunsthandwerksmesse ART (25. April bis 1. Mai) mit Mode, Möbel und Schmuck. Tipp: Der Frühling ist eine wunderschöne Jahreszeit, um die berühmten italienischen Renaissance-Gärten von Boboli und Bardini zu besuchen.

Ljubljana

Die grüne Hauptstadt Sloweniens ist speziell im Frühling eine Offenbarung. © iStock ×

Die Hauptstadt Sloweniens wurde 2016 zur Europäischen Umwelthauptstadt gekürt – nicht ohne Grund, denn diese Stadt ist vorbildlich grün. Entlang des Flusses Ljubljanica, der sich durch die gesamte Stadt schlängelt, reihen sich kleine Straßencafés und Restaurants. Fahrräder sind omnipräsent in den kleinen Gassen der Altstadt. Und bereits in der Nähe des Hauptplatzes Preseren starten mehrere Wanderwege durch Wiesen und Wälder des Tivoli Parks. Perfekt für lange Frühlingsspaziergänge!