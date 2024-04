× Diese europäischen Sommerziele sind günstiger, als Sie denken

Der Sommer ist zum Greifen nahe, und alle wollen verreisen. Auch eine Reise in klassische Urlaubsländer wie Spanien kann im Sommer günstiger sein, als gedacht.

Nicht nur der Alltag, auch das Reisen ist teurer geworden. Es gibt aber auch beliebte Reiseziele, die dem Teuerungs-Trend trotzen und sogar noch günstiger sind als in den vorherigen Jahren. Das Reiseportal Wohin-und-Wann.de hat die Lebenshaltungskosten weltweit verglichen. Laut der Analyse zählt etwa Mallorca zu den günstigsten Reisezielen im Sommer. Welche europäischen Destinationen sonst noch den Geldbeutel schonen, verraten wir hier.

5 Reiseziele, die günstiger sind, als Sie denken

1. Spanien

Lediglich die Hotels in Spanien sind etwas teurer als in anderen Urlaubsländern. Dafür aber sind die Lebenshaltungskosten um 19 Prozent niedriger. Hier kommt es aber besonders darauf an, wo in Spanien man seinen Urlaub verbringt. Am teuersten ist es im Landesvergleich auf der Kanareninsel Fuerteventura (plus 37 Prozent) und in Marbella (plus 27 Prozent). Günstiger als im Landesdurchschnitt urlaubt man hingegen auf Mallorca (minus 3 Prozent) und in Andalusien (minus 4 Prozent).

2. Kroatien

Kroatien hat im Sommer viel zu bieten. Die lange Mittelmeerküste, Inseln, Nationalparks und Kulturschätze machen das Land zu einer der beliebtesten für den Sommerurlaub. Kein Wunder, denn hier ist ein Urlaub 22 Prozent günstiger als der Durchschnitt. Die Hotels sind hier zwar etwas teurer, aber Essen und Aktivitäten sind umso preiswerter.

3. Portugal

In Portugal liegt das Preisniveau sogar 24 Prozent unter dem Durchschnitt. Besonders günstig sind hier Restaurants, Lebensmittel, Einkäufe und Transport. Das preiswerteste Urlaubsziel ist Portimão an der Algarve (15 Prozent günstiger); die beliebte Stadt Porto liegt genau im Landesdurchschnitt.

4. Albanien

Dass Albanien ein günstiges Reiseland ist, wussten wir bereits. Aber so viel günstiger? 42 Prozent niedriger sind dort die Lebenshaltungskosten. Im Hochsommer punktet vor allem die albanische Riviera, in der Nebensaison sind die albanischen Alpen eine Reise wert.

5. Slowenien

In Slowenien sind die Lebensmittel-Kosten zwar etwas höher, aber alles andere dafür deutlich billiger. Im Schnitt lebt man hier 18 Prozent günstiger als in anderen Urlaubsländern. Zudem liegt das Land geographisch ideal zwischen Italien und Kroatien - so kann man an einem Tag in der Adria baden und am nächsten in den Alpen wandern.