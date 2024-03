× Drei Sommerreiseziele in Europa abseits des Massentourismus

In diesen drei Geheim-Spots genießen Sie den Urlaub fernab von Massentourismus.

Der Sommer steht bereits vor der Tür und in Europa locken unzählige Reiseziele mit der Aussicht auf einen unvergesslichen Urlaub. Doch während die Vorstellung von türkisblauem Meer und weißen Sandstränden verlockend ist, sieht die Realität oft ganz anders aus. Von Juni bis August sind überfüllte Strände, verstopfte Straßen und überbuchte Restaurants keine Seltenheit, und das kann die Urlaubsstimmung schnell trüben.

Daher stellen wir Ihnen drei Reise-Alternativen vor, die im Sommer mindestens genauso schön sind wie Bella Italia und die Côte d’Azur - aber deutlich weniger überlaufen:

Mostar, Bosnien und Herzegowina

Die dalmatinische Küste ist in der Hochsaison so schön wie überfüllt. Ein Geheimtipp: Reisen Sie stattdessen ins Landesinnere nach Bosnien und Herzegowina (und kehren in der Nebensaison an die kroatische Küste zurück, wenn die Temperaturen kühler und die Menschenmassen geringer sind). Mostar ist ein faszinierendes Städte-Zeil. Mit seinen märchenhaften Straßen und atemberaubender Landschaft, umgeben von Weinbergen, Wasserfällen und Wanderwegen, bietet die Stadt ein abwechslungsreiches Urlaubsprogramm.

Bordeaux, Frankreich

Bordeaux ist zwar nicht unbekannt, aber im Vergleich zu der Anzahl von Touristen, die im Sommer nach Paris oder Nizza strömen, ist es hier deutlich ruhiger. Hier gibt es nicht nur Weltklasse-Weine, auch das Meer ist nah und mehr als 350 historische Gebäude und Monumente laden zum Sightseeing ein. Die Stadt ist größtenteils autofrei, daher herrscht hier auch nie ein Verkehrschaos. Bewundern Sie Sehenswürdigkeiten wie das Grand Théâtre, den gotischen Tour Pey-Berland oder die Basilika von Saint Severinus. Oder besichtigen Sie einige der besten Weingüter der Welt. Die Möglichkeiten sind endlos!

Milos, Griechenland

Mykonos, Santorin, Kreta, Korfu und Rhodos sind beliebte Urlaubsorte im Sommer. Doch zu Griechenland gehören über 200 (!) Inseln. Eine geheime Perle ist etwa die Kykladeninsel Milos. Mit mehr als 70 Stränden, die als einige der schönsten in der Ägäis gelten, hat die Insel, auf der die berühmte Venus von Milo im Louvre gefunden wurde, eine faszinierende Geschichte und bezaubernde vulkanische Landschaften wie das mondähnliche Sarakiniko. Und wer genug vom Baden hat, kann zu Wanderausflügen aufbrechen, durch Straßen von traditionellen Dörfern der Insel schlendern, archäologische Stätten besichtigen oder in malerischen Bars am Wasser den lokalen Wein probieren.