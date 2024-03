× Jetzt ist es offiziell! Das ist das günstigste Reiseziel der Welt

Das britische Ranking "Holiday Money Report" kürt alljährlich die günstigsten Reiseziele der Welt.

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Lebenshaltungskosten gibt es eine Sache, auf die nur wenige von uns im Jahr 2024 verzichten möchten: das Reisen. Eine kürzlich von American Express durchgeführte Studie zeigt sogar, dass fast die Hälfte ihrer Kunden dieses Jahr noch mehr Interesse an einer großen Reise hat als in den Jahren zuvor.

Doch obwohl unsere Reiselust kein bisschen nachgelassen hat, hat sich die Art und Weise, wie wir in Krisenzeiten reisen, in vielerlei Hinsicht verändert. Viele Reisende setzen mehr denn je auf günstige Destinationen und preiswerte Urlaubsdeals. Doch welche Urlaubsziele eignen sich für einen kostengünstigen Trip am besten? Der "Holiday Money Report" der britischen Post betrachtet verschiedene Faktoren, von Wechselkursen bis hin zu den Kosten für Essen und den Besuch der beliebtesten Touristenattraktionen und kürt die günstigsten Reiseziele der Welt.

Das preiswerteste Reiseziel der Welt

Das Ergebnis: Vietnam führt zum ersten Mal die Liste an. Die ehemalige Hafenstadt Hội An gilt als ideales Reiseziel für Sparfüchse, nicht zuletzt dank niedrigerer Preise für Essen und Trinken und einem erheblichen Rückgang des Wertes des vietnamesischen Dong. Ein Bier kostet umgerechnet etwa 1,35 Euro, Coca-Cola 0,84 Euro und Sonnencreme 4,35 Euro.

© Getty Images ×

Hội An gilt als eine der charmantesten Städte Vietnams. Urlauber:innen verbringen ihre Vormittage an den unberührten Stränden, ihre Nachmittage mit der Besichtigung faszinierender historischer Stätten und ihre Abende auf der Suche nach den schmackhaftesten Ecken.

© Getty Images ×

Auf Platz zwei des Rankings landet Kapstadt. Zwar sind die Kosten vor Ort etwas gestiegen, aber die südafrikanische Metropole ist immer noch der günstigste Ort für ein Drei-Gänge-Menü (umgerechnet für 40,36 Euro). Mombasa in Kenia nimmt den dritten Platz ein, Tokio in Japan den vierten und die Algarve in Portugal den fünften.

Im Folgenden haben wir die zehn günstigsten und zehn teuersten Reiseziele der Welt zusammengestellt. Der entsprechende Preis ist der durchschnittliche kombinierte Preis eines Kaffees, eines Biers, einer Cola, eines Glases Wein, einer Flasche Wasser, Sonnencreme, Insektenschutzmittel und eines Drei-Gänge-Menüs.

Die günstigsten Reiseziele der Welt

Hoi An, Vietnam: 59,63 Euro Kapstadt, Südafrika: 63,41 Euro Mombasa, Kenia: 64,27 Euro Tokio, Japan: 68,78 Euro Algarve, Portugal: 69,38 Euro Sharm el-Sheikh, Ägypten: 71,44 Euro Sonnenstrand, Bulgarien: 72,69 Euro Kuta, Bali: 73,29 Euro Marmaris, Türkei: 76,37 Euro Paphos, Zypern: 84,32 Euro

Die teuersten Reiseziele der Welt