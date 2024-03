× Erlebnisreisen: Diese Abenteuer-Ziele liegen aktuell im Trend

Raus aus der Komfortzone! 2024 locken großartige Abenteuer-, Sprach- und Erlebnisreisen rund um den Globus. Wir verraten, wohin Sie gleich jetzt starten könnten und welche neuen lehrreichen Reiseziele Sie jetzt weltweit in Angriff nehmen könnten.

Eine außergewöhnliche Reise anzutreten, ist die perfekte Gelegenheit, um zwischendurch aus dem Alltag auszubrechen und den eigenen Horizont zu erweitern. Von Portugal und Australien über Rumänien und Irland bis hin zu Spanien und Costa Rica – die Auswahl der Destinationen für einen Trip der etwas anderen Art ist endlos. Nachstehend Inspirationen für Ihre abenteuerliche Reise in 2024...

Wellenreiten in Portugal

© Getty Images ×

Die traumhafte Atlantikküste Portugals eignet sich besonders gut zum Wellenreiten. Die beliebtesten Surfziele liegen nahe der malerischen Stadt Porto im Norden, gefolgt von den Regionen um Peniche und Ericeira entlang der westlichen Küste sowie den bekannten Surfplätze in der Algarve-Region.

Wwoofing in Irland

© Getty Images ×

Heuer einmal ganz abgelegen die Natur erleben? Dann klingen grüne Wiesen voller Schafe und Kühe, einsame Cottages und Regenmantel mit Gummistiefeln doch nach der perfekten Abwechslung. Das Wwoofing-Programm macht’s möglich!

Wwoofing steht für „Worldwide Opportunities on Organic Farms“ und ist ein internationales Programm, das Freiwillige mit Farmarbeit auf der ganzen Welt verbindet. Teilnehmer, auch „Woofer“ genannt, erhalten die Möglichkeit, in verschiedenen Ländern auf Höfen und Farmen zu arbeiten, wo sie praktische Erfahrungen in der Landwirtschaft sammeln und gleichzeitig Einblicke in nachhaltige Lebensweisen erhalten. Im Gegenzug für ihre Arbeit bieten die Arbeitgeber kostenlose Unterkunft und Verpflegung. Und welches Land ruft mehr nach Farmarbeit als Irland? Bekannt für eine malerische Landschaft und die traditionelle Landwirtschaft, zählt die grüne Insel zu den beliebtesten Spots für Woofer. Ob auf Bio-Bauernhöfen arbeiten oder auf einer Schaffarm aushelfen – die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Work & Travel in Australien

© Getty Images ×

Der Wunsch nach Veränderung und das Streben nach einem Schritt aus der Komfortzone könnten nicht größer sein? Wie wär’s mit einer Reise ans andere Ende der Welt? Australien mit dem Work and Travel Visum zu erkunden bedeutet, sich in das pure Leben zu stürzen, in dem jeder Moment intensiv, abwechslungsreich und völlig sorgenfrei ist. Jeden Tag ein neues Erlebnis, jeden Tag neue Leute treffen und jeden Tag spontan, planlos und glücklich vor sich hin leben. Ob als Barista in einem angesagten Café in Metropolen wie Melbourne arbeiten, sich auf einer Farm im Outback um Wildtiere kümmern – die Möglichkeiten in Down Under kennen kein Ende!

Sprachkurs in Costa Rica

© Getty Images ×

Die graue Alltagsroutine gegen das saftige Grün des Dschungels und das schimmernde Blau des Ozeans eintauschen? Dann auf nach Costa Rica. Am besten man kombiniert den Natur-Trip direkt mit einem Sprachkurs.

Barista-Kurs in Italien

© Getty Images ×

Die malerischen Gassen von Bella Italia – wo das Leben pulsiert und die Luft von Leidenschaft und dem Duft von frischem Espresso erfüllt ist. Für alle, die eine Reise in das romantische Italien planen, entfaltet sich eine verlockende Gelegenheit: ein Barista-Kurs. Der Kurs wird dabei am Ende nicht nur mit neu gewonnenem Wissen und Fähigkeiten verlassen, sondern auch mit einer tiefen Wertschätzung für die kleinen Freuden des Lebens, mit neuen Bekanntschaften und einem echten Erfolgserlebnis.

Meeresschildkrötenprojekt in Mexiko

© Getty Images ×

Tequila, Sombrero und Tacos – wenn das nicht nach einem grandiosen Sommerurlaub in Mexiko klingt! Doch wie wär’s dieses Jahr mit einer Mexikoreise der etwas anderen Art?

In den warmen Küstengewässern gibt es nämlich ein faszinierendes Schauspiel zu beobachten, das die Herzen von Naturfreunden höher schlagen lässt: das Meeresschildkröten-Projekt. Der magische Moment, wenn Dutzende kleiner Schildkrötenbabys, kaum größer als eine Handfläche, ihren Weg zum Meer antreten, bleibt mit Sicherheit für immer im Kopf.

SUP Yoga in Québec

© Getty Images ×

Die ostkanadische Provinz Québec wird vom St.-Lorenz-Strom durchzogen und verfügt über mehr als eine Million Seen und Flüsse. Was liegt da näher als sein Stand Up Paddle (SUP) als Yogamatte zu benutzen und die Übungen auf dem Wasser zu machen. Verschiedene Anbieter haben sich hier deshalb auf SUP Yoga spezialisiert.

Tipp: Das mobile Studio Yogi Nomade beispielsweise, bietet diese besondere Erfahrung auf dem Jacques-Cartier-Fluss an.