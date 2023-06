× Austro Radwege: Best of Biken

Radfahren liegt im Trend. Und in Österreich finden sich traumhafte Radwege und Mountainbike-Trails durch Wälder, über Wiesen oder entlang von Flüssen und Seen. Wir kennen die chilligsten oder herausforderndsten Strecken des Landes ...

Unsere schöne Alpenrepublik lässt sich per Bike wunderbar erkunden. Nachstehend traumhaft schöne Radstrecken für Genussfahrer, Familien & Sportliche.

Radfahren am Achensee

Innerhalb von 250 km der offiziell genehmigten Rad- und Mountainbiketouren ist für jeden was dabei: Einerseits locken rund um das Meer der Tiroler anspruchsvolle Touren im Gebirge. Andererseits gibt es eine Vielzahl an sanften Strecken, die perfekt geeignet sind für geruhsames Genussradfahren. Viele davon verlaufen entlang des Seeufers. Zusätzlich gibt es in der Region einige Verleihstationen, wo auch E-Bikes ausgeborgt werden können.

Steirische MTB-Vielfalt

Vom vielfältigen Streckennetz der Region Murau, zu den Abenteuer-Touren der Oststeiermark, zum Bike-Eldorado Salzkammergut-Ausseerland bis in die malerische Südsteiermark mit ihren Weingärten: Die Steiermark verwöhnt nicht nur kulinarisch, auch Mountainbiker geraten ins Schwärmen.

Ein MTB-Paradies der Extraklasse ist auch Schladming-Dachstein. Die bildschöne Bergwelt hat Mountainbikern unvergessliche Erlebnisse zu bieten: Trails in allen Schwierigkeitsstufen, 27 leichte, mittelschwere und schwere Touren über Forst- und Güterwege. Zwei besondere Höhepunkte stechen besonders heraus – die Flowline bis ins Tal im Bikepark Schladming und die Enduro Trails auf der Reiteralm mit großartigen Panoramablicken. Hinauf geht’s entweder bequem mit einer der beiden Gondelbahnen oder mit etwas Anstrengung über den Uphill Flow Trail. Viele der Strecken sind zudem ideal für Familien mit Kindern.

Saalbach & Co.

Auf den über 90 Kilometer Lines & Trails der Bike-Region Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn findet jeder sein ganz persönliches Bike-Glück auf 7 Bergen, die bequem mit 9 Bergbahnen erreicht werden können. In den Beginnerarealen und auf den Pumptracks starten Anfänger im sicheren Umfeld und Könner bauen ihre Skills aus.

Highlight: Die BIG-5 Bike Challenge, die sechs Seilbahnen und fünf Berge rund um Saalbach Hinterglemm und Leogang zu einer großen XXL-Tour vereint. Top ist auch der Stoneman Taurista. Mit 123 Kilometern, 4.500 Höhenmetern und zahlreichen Berggipfeln ist der MTB-Rundweg in der Salzburger Sportwelt und Obertauern besonders anspruchsvoll.

Auch das Salzburger Saalachtal ist ein Juwel für Mountainbiker, die hoch hinaus wollen. 480 Kilometer in den Bergen und am Wasser lassen sich ideal mit dem E-MTB erfahren.

Radregion Donau Oberösterreich

Der Donau- und der Innradweg sowie die Landesradwege bieten ein riesiges Streckennetz für Radtouren, die entlang der Donau und ins Landesinnere führen. Perfekt dafür geeignet, die wunderschöne Region zu erkunden. Auf dem Donauradweg geht es von Passau nach Wien über rund 320 Kilometer. Je nach Fitness lässt sich der schöne Weg in sieben Tagen meistern. Die gute Nachricht für alle Rad-Fans: Mit der Eröffnung des letzten Teilstückes auf dem 40 Kilometer langen Radweg von Passau nach Schlögen wurde am 6. Mai der Lückenschluss des Abschnittes Oberranna bis Wesenufer gefeiert. Jetzt müssen die Biker nicht mehr auf die nahe Bundesstraße ausweichen, sondern können sicher auf dem Donauradweg weiter radeln.

Doch nicht nur der Donauradweg, auch der Innradweg, der über die Barockstadt Schärding bis Passau geht, hat sehr viel für Radurlauber zu bieten. Neben herrlichen Landschaften gibt es einiges an Kultur, Traditionen und guter Küche zu entdecken. Und damit nicht genug: Neben dem Flussradeln finden sich zudem noch 16 offiziell beschilderte Landesradwege durch die Donauregion in Oberösterreich.

Unser Tipp: Die Donauschlingen-Runde. Die Schlögener Donauschlinge bietet den berühmtesten Ausblick der ganzen Region. Hier schlängelt sich der Fluss malerisch, in feinster Schleifen-Form, durch die Landschaft. Auf der Donauschlingen-Runde kann man genau diese wunderbar auf dem Fahrrad erobern – inklusive Fährüberfahrt (unbedingt beim Planen die Fährzeiten beachten) in der ersten 180°-Schleife.