× Outdoor-Paradies Saalfelden Leogang

Von Wandern und Klettern über Biken und Seilrutschen-Abenteuer bis hin zu Top-Kulinarik wird in Saalfelden Leogang im Salzburger Land alles geboten.

Die Orte Saalfelden und Leogang stehen für eine Vielfalt an Aktivitäten und lassen auch in der warmen Jahreszeit keine Urlaubswünsche offen. Inmitten atemberaubender Bergkulisse können Aktive sich nach Herzenslust auspowern und Ruhesuchende einfach nur die Seele baumeln lassen ...

Bike-Eldorado

Saalfelden Leogang ist Teil von Österreichs größter Bike-Region. Insgesamt stehen sieben Berge, neun Bergbahnen und über 80 Kilometer Lines und Trails für Biker zur Verfügung. Die Bergbahnen bringen Biker schnell und bequem zu den Einstiegspunkten der jeweiligen Lines und Trails. Das umfangreiche Streckenangebot ist für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis bestens geeignet und hält leichte, kurze und schwere Rad-Routen bereit.

Mountainbike-Anfänger sind in Riders Playground - im Epic Bikepark Leogang -bestens aufgehoben. Direkt an der Talstation der Asitzbahn liegt einer der größten Einsteiger-Bikeparks in Europa mit einer Fläche von 10.000 m². Vom Pumptrack im Flachen über Anfängerlines mit Förderband bis hin zur 800 Meter langen Greenhornline kann auf sicherem Gelände geübt und geshreddet werden. Weitere Highlights im Bikepark Leogang: Der Antonius-Trail und die Steinberg Line - letztere ist zehn Kilometer lang, 969 Höhenmeter gilt es zu schaffen, die Kurven sind angenehm befahrbar. Von den Lichtungen, die man durchfährt, genießt man einen einzigartigen Ausblick auf die Leoganger Steinberge.

© Instagram Bikepark Leogang ×

Auch der Forsthof Trail und der Schwarzleo Trail sind traumhaft schön. Der Forsthof Trail führt vorbei an hohen Felsen und quert mehrere Bäche. Er ist rund zwei Kilometer lang und bietet viele Northshore-Elemente.

Etwas kürzer ist der Schwarzleo-Trail. Er schlängelt sich malerisch durch einen Mischwald. Übrigens sind auch Rennradfahrer in Saalfelden Leogang gut aufgehoben. Die Kaisertour etwa schlängelt sich die berühmte Großglockner-Hochalpenstraße hinauf bis auf den höchsten Berg Österreichs.

Wer es lieber gemütlicher angeht, wählt die E-Bike-Genusstour. Im Rahmen der Genusstour haben Urlauber die Möglichkeit, die hiesigen Hofläden und heimischen Direktvermarkter zu besuchen und dabei einen Einblick in die kulinarischen Gustostückerl der Region zu erhalten. Die Tour dauert rund 5 Stunden und ist von Mai bis Oktober buchbar: www.saalfelden-leogang.com

Wanderlust

Im Wanderparadies Saalfelden Leogang finden Urlauber neben markierten und (über 400 km) bestens gepflegten Wanderwegen auch gemütliche Schutzhütten und Almen. Das Motto lautet "Einfach wandern": Hier wird man dazu animiert, einfach nur zu gehen, die Natur zu genießen und sich zu unterhalten -fernab vom Alltagsstress. Erreicht wird das mit regional produzierten Installationen, wie zum Beispiel 360-Grad-Sitzbänken aus Holz oder schmiedeeisernen Schaukeln, von denen aus man auch mal einen anderen Blickwinkel als den üblichen einnehmen kann. Als besonderen Service gibt es in Saalfelden Leogang an den Startpunkten der Wanderwege sogenannte "Stecken-Sharing-Stationen". Die naturbelassenen Holzstöcke sind der perfekte Wanderbegleiter und werden einfach am Ende der Wanderung zurückgegeben.

Am Asitz, dem Berg der Sinne, finden Familien ihr großes Glück: Egal ob im Sinne Erlebnis Park, beim "Kneippen" in den Stillen Wassern an der Mittelstation der Asitzbahn oder auf Leos Spielewanderweg.

© Bause - Tom Bause - bause.at ×

Ein Abenteuer der Extraklasse (und für die ganze Familie) stellt auch der Flying Fox XXL in Leogang dar. Mit einer Länge von 1.600 Metern, einer Höhe von bis zu 143 Metern und möglichen Spitzengeschwindigkeiten bis zu 130 km/h zählt dieser zu den schnellsten und längsten Stahlseilrutschen in Österreich und der Welt. Und: Kletter-Fans kommen u. a. auf den Loferer und Leoganger Steinbergen auf ihre Kosten.

© Wolfgang Lienbacher ×

Kulinarische Gaumenfreuden

Die Urlaubsregion Saalfelden Leogang kann mit insgesamt vierzehn Gault& Millau Hauben punkten - verteilt auf nur sieben Restaurants. Dreizehn dieser Hauben wurden in der nur 3.300 Einwohner zählenden Gemeinde Leogang vergeben. Damit kann sich Saalfelden Leogang zu Recht auch 2023 "Haubenregion" nennen.

So konnte u. a. Andreas Herbst für das Gourmetrestaurant "dahoam" im Genießerhotel Riederalm 3 Hauben erkochen. Das Restaurant ESS:ENZ in der Embachalm im Chaletdorf des 4****S Naturresort PU-RADIES in Leogang punktet mit 2 Hauben.