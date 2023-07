× Die besten Tauchspots Kroatiens

In Kroatien macht tauchen Spaß. Denn in allen Regionen kann man Schiffswracks am Grund und eine tolle Flora & Fauna ausmachen.

Kroatien hat sich im Laufe der vergangenen Jahre mit seinen langen Küstenabschnitten und kristallklarem Wasser als wahres Traumziel für Tauch-Fans herausgestellt. Es gibt mittlerweile viele verschiedene Tauchbasen im Adriastaat, an denen Gäste und Einheimische die besonderen Schauplätze der Unterwasserwelt hautnah erleben.

Crovillas, Experte für Ferienhäuser in Kroatien, verrät nachstehend die schönsten Plätze zum Abtauchen.

© Getty Images, Hersteller ×

Für Anfänger und Profis

Es ist kein Wunder, dass das türkisblaue und glasklare Meer Kroatiens sich zum Hotspot für Taucherinnen und Taucher aus ganz Europa entwickelt hat. Genauso unterschiedlich wie die verschiedenen Regionen des Landes sind auch seine Unterwasserwelten – jede Region mit ganz unterschiedlichen Besonderheiten. Neulinge entdecken unter professioneller Anleitung bei einem der vielen Tauchkurse an der Adriaküste die bezaubernden Unterwasserwelten. Profis genießen die Einsamkeit und sammeln farbenfrohe Eindrücke unter Wasser.

Doch auch für erfahrene Tauchende lohnt sich ein geführter Tauchgang, der von den Tauchbasen in Kroatien angeboten wird. Denn selbst, wenn Gäste sich im Mittelmeer bestens auskennen und über eigenes Equipment verfügen, benötigen sie zum freien, individuellen Tauchen in Kroatien eine Taucherlaubnis, die zwar das ganze Jahr über gültig, aber relativ teuer ist. Für Urlauberinnen und Urlauber, die nur wenige Wochen im Land sind, rechnet sich das kaum. Innerhalb von vier Tagen können Reisende in ihrem Kroatienurlaub den Open-Water-Dive-Schein machen und sind anschließend für geführte Tauchtouren auf dem offenen Meer qualifiziert.

Die Tauchsaison startet in Kroatien Anfang Mai und läuft – mit guten Taucheranzügen – bis November.

© Getty Images, Hersteller Istrien. Tauchen im Nationalpark Brijuni mit vielen Tier- und Pflanzenarten. ×

Mendulin und Pula

Die Region Istrien im nördlichen Kroatien ist für viele Tauch-Fans eines der beliebtesten Reiseziele. Die Unterwasserwelt der Halbinsel lockt mit schillernden Korallenriffen, geheimnisvollen Unterwasserhöhlen und einer Vielfalt an faszinierenden Pflanzen und Fischen. Wer sich traut, tiefer abzutauchen, findet auf dem Grund des Meeres noch Überreste gesunkener Schiffe und Flugzeuge. Tief im dunklen Blau verborgen ergeben diese ein außergewöhnliches Bild.

In den Ferienorten Mendulin und Pula befinden sich die beliebtesten Tauchbasen Kroatiens sowie mehrere Taucherschulen, die Kurse und geführte Tauchgänge anbieten. Hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten und hervorragende Angebote zu angemessenen Preisen.

© Getty Images, Hersteller Zadar. Geschützte Buchten und klares Wasser locken Taucher hier an. ×

Dalmatien

Taucherinnen und Taucher lieben Dalmatien und insbesondere die Region um Zadar wegen ihrer geschützten Buchten und dem klaren Wasser. Da es hier sehr windstill ist, ergibt sich zu fast jedem Zeitpunkt eine hervorragende Sicht auf die vielen Geheimnisse der Unterwasserwelten.

Im Beisein einer professionellen Tauchlehrerin oder eines Tauchlehrers bekommen Reisende in den kroatischen Nationalparks Telascica und Kornati in Dalmatien die Chance, die ungestörte Unterwassernatur zu bewundern.

© Getty Images, Hersteller Dubrovnik. Vor der City eröffnen sich Tauchspots wie das sogenannte „Museum auf dem Meeresboden“. ×

Am Archipel von Dubrovnik im Süden ist die Wasserqualität ebenfalls hervorragend und die Vielfalt an Tieren, Pflanzen und Riffen überwältigend. Es gibt viele sehenswerte Tauchbasen in Dalmatien, die für Profis ebenso spannend sind wie für Anfängerinnen und Anfänger unter den Tauch-Fans.

© Getty Images, Hersteller Kvarner Bucht. Interessante geologische Formationen sind Anziehungspunkt für Taucher in dieser Region. ×

Kvarner Bucht

Die Tauchbasen der Kvarner Bucht sind für ihre interessanten geologischen Formationen berühmt und auch an einer lebhaften Pflanzen- und Tierwelt mangelt es nicht.

Für Kroatien-Neulinge ist die Insel Rab ein beliebtes Ziel, da es bereits bei einfachen Tauchgängen viel zu entdecken gibt. Hier liegen zahlreiche Schiffwracks wie das der „Vis“ oder der „TA 36“, die während des Kriegs gesunken sind.

© Getty Images, Hersteller Das Wrack der Fortunal vor der Insel Vis. ×

Und an Land finden Gäste hier eine imposante Stadtmauer und mittelalterliche Altstadt. Besonders hervorzuheben ist die hervorragende Ausstattung der verschiedenen ortsansässigen Tauchschulen. Bevor es ins Meer geht, belegen Urlauberinnen und Urlauber dort einen Schnupperkurs, bei dem zuerst in einem Becken geübt wird.